Sun Group khởi công KĐT 17.000 tỷ đồng gồm 3 đảo lớn, đánh dấu lần đầu tiên “đặt chân” đến Khánh Hòa

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang được bao bọc bởi các dòng sông.

Là dự án đầu tiên do Sun Group đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang được tạo lạc tại vị trí đắc địa của vùng đô thị lõi tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), được bao quanh bởi trục đường vành đai chính của Khánh Hòa, cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở. Trong tương lai, Công viên công cộng và Trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa cũng sẽ quy hoạch tại đây.

Không chỉ kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn sở hữu lợi thế ba mặt Đông – Tây – Nam được bao bọc bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc – hai con sông lớn của Khánh Hòa. Đặc biệt, dự án có thiết kế độc đáo gồm ba đảo lớn - ba phân khu nổi bật giữa lòng sông nước, kết nối bằng những cây cầu, dự án không chỉ là một chốn an cư, điểm đến mới của du lịch Khánh Hòa mà sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc đô thị của "xứ trầm, biển yến".

Khu 1 "Bán đảo đô thị sinh thái thông minh" rộng 68,55 nằm liền kề trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Phân khu 1 khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước để tạo nên những không gian mở đậm chất sinh thái, kết nối các tiện ích, như trục đường dạo bộ ven sông, công viên bến thuyền.

Tại đây có đầy đủ hệ thống trường liên cấp quốc tế từ mầm non đến THCS, đặt nền móng cho giáo dục chất lượng cao. Các loại hình nhà ở đa dạng – từ chung cư cao tầng với tầm nhìn panorama hướng sông và biển, shophouse ven sông linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh được quy hoạch hài hòa, kiến tạo cộng đồng cư dân mới văn minh, hiện đại.

Dự án của Sun Group sẽ mang đến hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm và một thiên đường sống – nghỉ dưỡng độc bản tại Khánh Hòa.

Được ví như "trái tim" của dự án, khu 2 "Đảo công viên giải trí quốc tế" rộng 51 ha gồm hai công viên chủ đạo: công viên chủ đề quốc tế và công viên công cộng, mang sứ mệnh định hình lại bản đồ du lịch và kinh tế đêm của Khánh Hòa. Với định hướng tạo nên "hệ sinh thái giải trí cao cấp quy mô bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa", đây sẽ là không gian mở để tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí 24/7, đặc biệt khai thác lợi thế các hoạt động nghệ thuật trên không gian mặt nước.

Nơi đây hội tụ bến du thuyền sang trọng, chuỗi nhà hàng và clubhouse, cùng các show trình diễn nghệ thuật, ánh sáng và nhạc nước hoành tráng diễn ra hàng đêm, tạo nên không gian lễ hội sôi động nhưng vẫn đậm chất văn hóa địa phương. Các sự kiện trên sông nước, từ lễ hội ánh sáng đến festival văn hóa, concert tầm cỡ không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa xứ trầm hương mà còn thúc đẩy kinh tế đêm, mang lại sức sống mới định hình một "Nha Trang không ngủ".

Phân khu 3 mang tên "Đảo Thiên đường" rộng hơn 44 ha định vị không gian sống sang trọng, biệt lập dành riêng cho giới thượng lưu. Nơi những mảng xanh thơ mộng hòa quyện với vẻ đẹp kiến trúc tạo nên một thiên đường sống – nghỉ dưỡng độc bản giữa lòng Nha Trang sôi động. Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ, kiến trúc đương đại sẽ hòa quyện tinh tế với những họa tiết Champa đặc trưng, nổi bật trên nền cảnh quan sông nước.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa mới mở ra không gian phát triển rộng lớn với tài nguyên du lịch đa dạng, kinh tế đa ngành và hạ tầng hiện đại. "Thế" và "lực" mới sau khi hợp nhất hai tỉnh cho thấy Khánh Hòa đứng trước vận hội lịch sử để bứt phá.

Trong bối cảnh đó, khu đô thị hỗn hợp Nha Trang sẽ trở thành dấu ấn tiên phong kích hoạt giai đoạn phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Khánh Hòa, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Là dấu ấn đầu tiên của Tập đoàn Sun Group tại Khánh Hoà, chúng tôi cam kết sẽ làm đẹp, làm chất lượng, để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm: văn hóa, vui chơi giải trí, lưu trú, thúc đẩy kinh tế đêm. Với chiến lược phát triển dài hạn tại Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế.".