Sun Group sắp khởi công tòa nhà cao thứ hai Việt Nam: Gồm 69 tầng, cao hơn 400m

18-08-2025 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

Điểm nhấn của dự án Da Nang Downtown là tòa tháp 69 tầng cao khoảng 408 m, dự kiến trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, sau Landmark 81.

Ngày 19/8, tại phường Hòa Cường (khu Công viên Châu Á cũ), thành phố Đà Nẵng sẽ khởi công dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, quy mô hơn 76 ha.

Dự án có vị trí ven sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Quy hoạch tổng thể gồm công viên văn hóa, nhà hát quy mô 4.000 chỗ, trung tâm triển lãm, bảo tàng, khu thương mại – dịch vụ, khách sạn, căn hộ, văn phòng, trung tâm hội nghị và các hạng mục giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao khoảng 408 m, dự kiến trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, sau Landmark 81 tại TP HCM (461 m) và cao hơn Keangnam Hanoi Landmark Tower (350 m) hay Lotte Center (272 m).

Theo Thảo Vân

antt.nguoiduatin.vn

