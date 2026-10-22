Sun PhuQuoc Airways ra mắt thị trường Nga, khai thác đường bay thẳng Phú Quốc – Moscow bằng tàu thân rộng A330 từ 13/11

Phát triển thị trường qua mạng lưới đối tác

Tại hội thảo, SPA giới thiệu kế hoạch khai thác đường bay, sản phẩm hàng không và chính sách hợp tác đại lý, đồng thời trao đổi với các đối tác về nhu cầu thị trường và cơ hội phát triển chương trình du lịch đến Phú Quốc. Với sự tham gia của ANEX Tour Vietnam cùng các doanh nghiệp lữ hành và đối tác tại Nga, sự kiện tạo cơ hội mở rộng mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm hàng không và du lịch Phú Quốc tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường khách Nga.

Hội thảo tạo cơ hội mở rộng mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm hàng không và du lịch Phú Quốc tới Nga

Song song với kết nối hàng không, SPA giới thiệu Phú Quốc như một điểm đến nghỉ dưỡng tích hợp nhiều trải nghiệm trong hệ sinh thái Sun Group, từ các khu nghỉ dưỡng, cáp treo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn đến sân golf và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thông qua chương trình “Phu Quoc - Your Ultimate Escape”, hành khách quốc tế bay SPA đủ điều kiện có thể nhận vé cáp treo Sun World Hòn Thơm và eSIM miễn phí, cùng các ưu đãi về nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và golf theo điều kiện áp dụng của từng chương trình. Vé cáp treo có thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ chuyến bay quốc tế đầu tiên theo thể lệ chương trình.

SPA kết nối sản phẩm hàng không với hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc

Việc kết hợp đường bay với hệ thống lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến tạo thêm cơ sở để các đối tác xây dựng gói nghỉ dưỡng trọn hành trình, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Đây cũng là cách SPA kết nối sản phẩm hàng không với hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận đảo Ngọc từ thị trường Nga.



Đường bay đường dài đầu tiên tới châu Âu

Phú Quốc - Moscow (PQC-SVO) là đường bay đầu tiên của SPA tới châu Âu, đồng thời là một trong những chặng bay dài nhất mạng bay của hãng tính đến thời điểm hiện tại. Chuyến bay điều tiên mang số hiệu 9G201 thực hiện hành trình PQC - SVO, dự kiến khởi hành từ Phú Quốc lúc 16:20 ngày 13/11/2026, đến sân bay Sheremetyevo lúc 23:05.

Ở chiều ngược lại, chuyến 9G200 khởi hành từ Moscow lúc 01:05 ngày 14/11 và đến Phú Quốc lúc 14:50 cùng ngày (giờ địa phương). Đường bay khai thác 4 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn đầu, tăng lên 6 chuyến từ ngày giữa tháng 1 năm 2027, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng mùa đông và kỳ nghỉ cuối năm của du khách Nga.

Tàu bay Airbus A330

Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A330 với cấu hình ba hạng ghế - Thương gia, Phổ thông đặc biệt và Phổ thông - với khoảng cách hàng ghế lần lượt là 60 inch, 38 inch và 34 inch. Toàn bộ các khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi. Giá vé đã bao gồm 23 kg hành lý ký gửi, 7 kg hành lý xách tay cùng suất ăn và đồ uống theo chính sách dịch vụ của hãng, góp phần đưa trải nghiệm "Resort in the Sky" lên hành trình đường dài.

Điểm nhấn trên Airbus A330 là khoang Thương gia với ghế ngả phẳng 180 độ thành giường nằm, mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái, riêng tư trên những hành trình dài. Bản sắc Phú Quốc được gửi gắm qua những chi tiết lựa chọn có chủ đích, từ sắc nâu đỏ của vải bọc ghế gợi liên tưởng đến màu đất đặc trưng của Đảo Ngọc, đến hương thơm La Festa cùng ẩm thực và giải trí được chăm chút tỉ mỉ. Tất cả tạo nên dấu ấn riêng của SPA, nơi tinh thần Phú Quốc hiện diện một cách tinh tế ngay từ khi hành khách bước lên tàu bay.

Trong thời gian tới, SPA hướng tới đưa ẩm thực đạt chuẩn Michelin vào khoang Thương gia, để mỗi hành trình bay trở thành một ký ức đáng nhớ.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá đường bay thẳng Phú Quốc - Moscow sẽ rút ngắn khoảng cách hơn 7.000 km, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Theo Đại sứ, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ, đưa Nga trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ ba, với dự báo cả năm đạt kỷ lục 1,5 triệu lượt. Trong đó, Phú Quốc, hòn đảo được bình chọn đẹp nhất châu Á, đang là điểm nghỉ đông được du khách Nga đặc biệt ưa chuộng. Cùng chính sách miễn thị thực từ hai phía, Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch, đưa hợp tác hàng không Việt - Nga lên tầm cao mới.

Việc lựa chọn Nga làm thị trường châu Âu đầu tiên gắn với tiềm năng thu hút khách nghỉ dưỡng đến Phú Quốc trong mùa đông, khi đảo Ngọc bước vào mùa khô. Đối với SPA, đường bay Moscow vừa mở rộng kết nối quốc tế, vừa đánh dấu bước phát triển năng lực khai thác tàu bay thân rộng trên chặng bay dài. Thông qua kết nối trực tiếp và mạng lưới đối tác tại thị trường nguồn, hãng hướng tới đưa Phú Quốc tiếp cận thuận tiện hơn với du khách Nga, đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế cho điểm đến.

