Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’ gây tranh cãi: U80-U70 hãy đi mua Bitcoin và vàng, vì một cuộc khủng hoảng hưu trí sẽ càn quét họ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cảnh báo rằng bong bóng lớn nhất trong lịch sử sẽ càn quét những người thuộc thế hệ này. Vì họ là những thế hệ đầu tiên có quỹ hưu trí 401(k) mỏng manh. Ông khuyên những người theo dõi mình nên mua tài sản thật như vàng, bạc, Bitcoin trước khi bong bóng lớn nhất trong lịch sử vỡ tung.

Những dự đoán của Kiyosaki về khả năng sụp đổ của đồng USD và thị trường chứng khoán có vẻ cực đoan. Nhưng một số nghiên cứu mới cho thấy ông không hoàn toàn sai khi nhắc đến tình trạng tiền tiết kiệm hưu trí bấp bênh của thế hệ cao niên hiện tại.

Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí tại Đại học Boston cho thấy, nhiều người thuộc thế hệ U70-U80, những người chỉ dựa vào tài khoản tiết kiệm 401(k), có thể sống lâu hơn họ nghĩ. Điều đó khiến khoản tiền tiết kiệm không đủ để trang trải cuộc sống về sau.

Các nhà kinh tế đã so sánh tỷ lệ cạn kiệt của tài khoản 401(k) với lương hưu truyền thống. Phân tích cho thấy số dư 401(k) cạn kiệt nhanh hơn đáng kể so với lương hưu. Ở độ tuổi 70 và 75, những người về hưu chỉ có tài khoản tiết kiệm 401(k) sẽ có ít tiền hơn nhiều so với những người nhận lương hưu. Lợi thế chính của lương hưu là đảm bảo sự ổn định.

Nghiên cứu này nhấn mạnh những thách thức thực sự mà thế hệ lớn tuổi phải đối mặt. Nếu chỉ dựa vào 401(k), nhiều người có thể rơi vào tình trạng tài chính bấp bênh trong những năm cuối đời.

Để tránh hết tiền khi nghỉ hưu, điều quan trọng là tất cả các thế hệ phải thường xuyên xem xét khoản tiết kiệm của mình và điều chỉnh khi cần thiết. Việc tìm đến một cố vấn tài chính có trình độ cũng có thể giúp xác định tình hình. Một cố vấn giỏi có thể hướng dẫn về tỷ lệ rút tiền, phân bổ đầu tư và chiến lược để tiết kiệm kéo dài.

Mặc dù lời kêu gọi đầu tư vào tài sản phi truyền thống của Kiyosaki có thể gây tranh cãi, nhưng thông điệp cốt lõi của ông vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo các khoản hưu trí.

*Thông tin này không phải là lời khuyên tài chính và nên có hướng dẫn riêng từ cố vấn tài chính để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tham khảo Yahoo Finance