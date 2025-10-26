Tác giả một cuốn sách mới xuất hiện trên thị trường lên tiếng: “Mục đích của tôi không phải là bán sách”

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả Trần Quốc Tuấn, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, xung quanh vấn đề này.

Nhiều người cho rằng ông đang “làm giàu bằng bán sách”, giống như những diễn giả giàu lên nhờ mở lớp dạy làm giàu. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi hiểu vì sao có người nghĩ vậy, bởi họ nhìn cuốn sách như một món hàng hóa bị đội giá. Nhưng với tôi, Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản không phải là một sản phẩm để “bán”, mà là một tác phẩm để trao truyền giá trị, một cách để gửi gắm tri thức, trải nghiệm và triết lý sống trong nghề.

Nếu mục tiêu đơn giản là kiếm tiền, thì việc viết sách để bán sách như thế này chắc chắn là thua lỗ. Có chăng, tôi chỉ “lời mỗi tình cảm” thôi (cười).

Với mức giá 68 triệu cho phiên bản giới hạn, còn phiên bản thấp hơn cũng lên đến 9 triệu đồng. Người ta nói nếu không có lợi nhuận, ông đâu cần đầu tư công phu đến vậy, từ hộp gỗ dát vàng cho đến video giới thiệu như phim điện ảnh?

Họ nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Vì họ đâu biết rằng, để kiến tạo một tác phẩm như thế tôi đã mất gần 5 năm chắt lọc, hệ thống hóa và gần 20 năm trải nghiệm thực tế.

Có lúc tôi phải gạt bỏ các dự án tư vấn cho doanh nghiệp để tập trung 100% cho cuốn sách. Thậm chí tôi đã bán nhà để lấy tiền đầu tư cho nó.

Nếu chỉ tính bằng con số, tôi đã thua lỗ. Nhưng nếu tính bằng sự hoan hỷ khi thấy tri thức mình dày công kiến tạo được đón nhận bởi đúng người, thì tôi lại là người lời nhất.

Giá cao như vậy, ông không sợ người ta sao chép hay in lậu sao?

Lo ngại thì tôi đã không làm (cười). Việc đó đã có cơ quan chức năng họ lo rồi.

Thực ra, tôi tin rằng những ai sẵn sàng đầu tư cho tri thức ở tầng sâu như vậy sẽ không quan tâm đến bản sao vật lý, mà họ tìm kiếm một giá trị tinh thần và cộng đồng tri thức thật sự.

Chính vì thế, điều quan trọng hơn là giá trị mà tôi mang lại cho người sở hữu không chỉ nằm ở cuốn sách. Họ còn được mời tham gia một cộng đồng kín trên Zalo dành riêng cho các Chủ sở hữu, nơi những người cùng chí hướng có thể kết nối, chia sẻ và cùng nhau phát triển.

Không gian đó tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với một ấn phẩm vật lý.

Tôi vẫn thắc mắc, nếu biết không có lời, tại sao ông vẫn làm?

Mục đích của tôi không phải là bán sách. Sách chỉ là công cụ để truyền tải triết lý và kết nối những người cùng tầng nhận thức, cùng chí hướng. Trong 999 người đọc sách, chỉ cần một vài người thực sự chạm được vào tầng triết lý ẩn sau, và cùng tôi kiến tạo giá trị lớn hơn cho thị trường, thì đối với tôi, đó đã là “quá lời” rồi.

Ông Trần Quốc Tuấn, tác giả cuốn sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản”, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Triết lý mà ông đưa vào trong tác phẩm này là gì?

Tác phẩm Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản mở đầu bằng “khám sức khỏe” qua công cụ phân tích SWOT, đi qua quy trình phát triển dự án, quy trình marketing, lựa chọn chiến lược - chiến thuật, và kết thúc bằng chương cuối nói về cân bằng.

Nó không chỉ nói về vận hành doanh nghiệp ở mặt vật chất, mà còn chạm đến trạng thái của tâm, nơi người làm nghề tìm thấy sự tĩnh trong động. Tôi muốn truyền tải thông điệp rằng: Mọi chiến lược bền vững đều bắt nguồn từ sự cân bằng nội tại.

Những câu chuyện trong sách, từ thực tế dự án đến các ẩn dụ kinh điển như “Tái ông thất mã”, đều được chắt lọc qua nhiều năm tháng trải nghiệm.

Ngay cả những chia sẻ giản dị, như: “Giữ tâm thế cân bằng không có nghĩa là buông xuôi hay từ bỏ tham vọng. Đó là nghệ thuật dung hòa giữa việc nỗ lực hết mình và chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát”, cũng là lời nhắn gửi rằng, làm nghề gì cũng cần có tâm và biết khi nào cần tiến lên, khi nào nên dừng lại để giữ cân bằng.

Những ai đã đi qua biến cố, từng thăng trầm, sẽ nhận ra sự tương giao trong từng dòng chữ, vì khi hiểu quy luật của cuộc đời, họ sẽ thấy rõ quy luật của thị trường.

Vậy đây không còn là một cuốn sách marketing thuần túy?

Đúng vậy!

Thực ra trong bất động sản, nhiều người vẫn nhầm tưởng marketing chỉ là những việc mà phòng marketing trong công ty thường làm, như quảng cáo, tổ chức sự kiện hay tìm kiếm khách hàng.

Nhưng về bản chất, marketing phải bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng, lựa chọn nhóm mục tiêu, định vị sản phẩm, xây dựng chiến lược giá và kênh phân phối… Đó là một chuỗi hành động để kết nối giữa cung và cầu.

Mặt khác, tôi không xem đây là một cuốn sách về marketing, mà là một tác phẩm chiến lược, nơi tư duy hệ thống, kinh nghiệm thực chiến và tinh thần nhân văn được hòa quyện. Tôi tin rằng những người có nhiều trải nghiệm trong nghề, đặc biệt là các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, sẽ nhận ra thông điệp thật sự tôi muốn gửi gắm:

“Khi hiểu quy luật, bạn không còn phải tranh giành, bạn chỉ cần vận hành đúng hướng.”

Nếu nói một câu ngắn gọn để kết lại, ông muốn nhắn gửi điều gì?

Tôi không viết sách để chỉ người khác cách làm giàu. Tôi viết để giúp họ giàu hơn trong nhận thức, xa hơn trong tầm nhìn và vững vàng hơn trong cách đi qua sóng gió. Và nếu ai hỏi tôi cuốn sách này lời hay lỗ, tôi sẽ mỉm cười: “Bán sách chỉ lời mỗi tình cảm.”