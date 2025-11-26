Tài chính Mirae Asset mở rộng cánh cửa tiếp cận tín dụng

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi của hoạt động vay tiêu dùng, kéo theo nhu cầu nâng cao an toàn và hiệu quả tín dụng. Bám sát xu hướng này, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) kiên định theo định hướng tín dụng bền vững– tập trung giảm lãi suất, đơn giản hóa quy trình và thiết kế các gói vay phù hợp khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

Từ tháng 4.2025, Tài chính Mirae Asset triển khai chính sách giảm lãi suất đối với gói vay tiêu dùng cá nhân dành cho người lao động hưởng lương, mức mới từ 15%/năm, áp dụng cho công chức, viên chức, người đi làm hưởng lương ổn định. Hạn mức vay tối đa lên đến 500 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 48 tháng, không yêu cầu tài sản đảm bảo và hồ sơ thủ tục được đơn giản hóa đáng kể.

Song song với đó, doanh nghiệp này cũng phát triển sản phẩm vay tín chấp dành riêng cho khách hàng cá nhân là chủ doanh nghiệp, tự doanh, người đại diện doanh nghiệp, cung cấp nguồn vốn linh hoạt giúp đầu tư phát triển cơ sở vật chất và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) là một trong số ít công ty tài chính tiêu dùng triển khai sản phẩm vay mua ô tô với hạn mức đến 15 tỷ đồng, hỗ trợ tối đa 90% giá trị tài sản bảo đảm. Sản phẩm áp dụng cho cả xe mới và xe đã qua sử dụng, hướng đến trải nghiệm tín dụng rõ ràng – không bán chéo bảo hiểm.

Điểm nổi bật của sản phẩm này là chấp nhận linh hoạt nguồn thu - như lương, lương hưu, thu nhập từ cho thuê hoặc khai thác tài sản, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các khoản thu hợp pháp khác phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng được thông báo kết quả chấp thuận cho vay về mặt nguyên tắc trong vòng 5 phút, ký hợp đồng điện tử hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng My Finance, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải ngân.

Ngoài các gói vay đang được mở rộng, Tài chính Mirae Asset còn cung cấp nhiều sản phẩm tài chính tiêu dùng tiện ích khác như vay tiền mặt, vay làm đẹp, thẻ tín dụng nội địa. Nổi bật là gói vay mua xe máy trả góp – với hạn mức tới 100 triệu đồng, lãi suất ưu đãi và áp dụng cho cả xe cũ và xe mới – đã hỗ trợ nhiều khách hàng sở hữu phương tiện đi lại, tạo thêm cơ hội mưu sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo Vietnam Consumer Finance Report 2025 do FiinGroup công bố, Tài chính Mirae Asset hiện đứng thứ 2 thị trường Việt Nam về cho vay trả góp tiêu dùng.

Bà Bùi Thị Thanh Ngân - Giám đốc kênh cho vay tiêu dùng trả góp toàn quốc của công ty, chia sẻ: "Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và không ngừng nỗ lực hướng tới các giải pháp tài chính toàn diện và phù hợp nhất cho từng nhu cầu của khách hàng."

Năm 2025 cũng là giai đoạn công ty đẩy mạnh chuyển đổi số. Doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình từ đăng ký vay, xét duyệt hồ sơ, ký hợp đồng điện tử đến giải ngân. Việc số hóa toàn diện này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thao tác giấy tờ, nâng cao tính minh bạch và trải nghiệm của khách hàng.

Chiến lược tín dụng của Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) trong năm được triển khai theo định hướng chú trọng chất lượng và tính bền vững, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Các động thái như giảm lãi suất, mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc "tín dụng phục vụ đúng nhu cầu, đúng đối tượng và minh bạch". Định hướng này đã được công ty duy trì nhất quán trong nhiều năm, nhằm đưa dịch vụ tài chính chính thống đến gần hơn với người dân.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) – thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc) - được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động từ năm 2010. Hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu khách hàng, thông qua mạng lưới toàn quốc với hơn 25.000 điểm bán (POS).

Trong suốt 15 năm hoạt động, doanh nghiệp luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn và hợp pháp thông qua việc không ngừng hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline *1234 hoặc 028 7300 7777 hoặc truy cập website https://mafc.com.vn/