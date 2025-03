Tài khoản MB của người phụ nữ Thanh Hóa được cộng thêm 99 triệu đồng: Báo công an thì phát hiện người chuyển khoản nhầm ở rất gần

Trước đó, ngày 16/3/2025, Công an phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin của công dân Bùi Thị Nhung ở Tổ dân phố 3, phường Hải An về việc: Ngày 15/3/2025, tài khoản ngân hàng MBBank của chị nhận được số tiền 99 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Do không xác định được tài khoản nguồn chuyển đến, để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, chị Nhung đã liên hệ đến Công an phường Hải An để được hướng dẫn giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải An đã tổ chức xác minh, xác định được danh tính của người chuyển tiền nhầm là anh Hoàng Văn Thụ cùng trú trên địa bàn phường và tổ chức cho 2 công dân chuyển trả lại tài sản.

Theo chủ nhân số tiền, trong quá trình nhập lệnh chuyển khoản đã nhập nhầm số tài khoản, tên người hưởng thụ dẫn đến chuyển nhầm và cảm ơn Công an phường Hải An, chị Bùi Thị Nhung đã giúp đỡ tận tình để anh có thể nhận lại được số tiền trên.

Được biết, thời gian qua, có nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lực lượng Công an Thanh Hóa đã có nhiều biện pháp ngăn chặn cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cảnh giác về thủ đoạn phạm tội này.

Qua sự việc nêu trên, cơ quan Công an lưu ý người dân: Khi nhận được tiền “chuyển nhầm” vào số tài khoản của mình thì cần bình tĩnh, không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân, cũng không nên lập tức chuyển lại ngay nếu chưa xác minh kỹ. Người dân cần chủ động báo ngay với ngân hàng về số tiền “được chuyển nhầm” để xác minh, hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.