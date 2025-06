Tài khoản ngân hàng bị tạm khóa do đã lâu không sử dụng đột nhiên nhận được gần 35 triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 23/5/2025 Công an xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin về việc anh L.T.Hải (cư trú tại phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) do sơ suất khi thao tác chuyển tiền trên hệ thống Internet banking, đã chuyển nhầm số tiền 34.835.000 đồng đến tài khoản mang tên “NGUYEN THI HOA” thường trú tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã phân công CBCS xác minh và tìm kiếm thông tin công dân để hướng dẫn hoàn trả thành công số tiền trên cho anh Hải.

Qua xác minh, được biết chị Nguyễn Thị Hoà (thường trú tại xã Tịnh Giang) là chủ số tài khoản mà anh Hải đã chuyển nhầm, tuy nhiên do đã lâu chị không sử dụng tài khoản này và hiện đã bị tạm khoá, nên chị cũng không biết anh Hải đã chuyển nhầm số tiền trên.

Sáng ngày 28/5/2025, Công an xã đã phối hợp với ngân hàng giúp chị Hoà kích hoạt lại tài khoản, kiểm tra, thao tác và hoàn trả thành công số tiền trên cho anh L.T.Hải.

Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, bản thân anh Hải đã gửi lời cảm ơn đến chị Hòa và chị Hòa cũng rất vui mừng, phấn khởi vì đã làm việc tốt, tròn nghĩa vụ công dân. Đồng thời cả chị Hòa và anh Hải đều gửi lời cảm ơn đến CBCS Công an xã đã hỗ trợ, giúp đỡ khi người dân cần.

Trước đó, nhiều người dân đã được Cơ quan Công an hỗ trợ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Như trường hợp anh Phạm Văn H (trú tại Kiến Xương, Thái Bình) chuyển nhầm số tiền 2,8 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Anh Đại (Sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Ka Long đã khẩn trương tổ chức xác minh và phối hợp các đơn vị chức năng hỗ trợ anh Đại chuyển trả lại số tiền trên cho anh H vào sáng ngày 30/5/2025.