Tài khoản ngân hàng của người đàn ông SN 1976 bất ngờ có giao dịch 10.000.000 đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 8/6, ông Trần Văn Việt (sinh năm 1976), trú tại thôn Bắc Sơn, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, ông Việt đã chủ động đến Công an xã Sơn Đông trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Đông đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Agribank tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch. Qua xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Mã Viết Vương (sinh năm 1975), trú tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Để bảo đảm việc giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật, Công an xã Sơn Đông tiếp tục phối hợp với Công an xã Na Dương xác minh thông tin nhân thân của người chuyển tiền. Sau khi hoàn tất các bước xác minh cần thiết, hai đơn vị đã thống nhất thời gian, địa điểm để tổ chức bàn giao, nhận lại số tiền chuyển nhầm theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Việt đã trực tiếp trao trả lại đầy đủ số tiền 10.000.000 đồng cho ông Mã Viết Vương dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an và các bên liên quan. Nhận lại tài sản của mình, ông Vương bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Việt cùng lực lượng Công an hai địa phương đã tận tình hỗ trợ, giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng và thuận lợi.

Hành động chủ động trình báo, phối hợp xác minh và tự nguyện trả lại tài sản cho người chuyển nhầm của ông Trần Văn Việt là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân. Đây cũng là hình ảnh đẹp về lối sống văn minh, nghĩa tình, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Sơn Đông khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền và nội dung giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền nhằm hạn chế những sai sót không đáng có.



Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.