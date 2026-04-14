Tài khoản ngân hàng tự cộng thêm 71 triệu đồng, cô gái sinh năm 2007 phải đến công an trình báo

Linh San | 14-04-2026 - 15:29 PM | Smart Money

Chị Dương Thị Quỳnh Như và người thân cùng lực lượng Công an xã thực hiện giao dịch chuyển trả lại tiền.

Vừa qua, Công an xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ người dân trả lại hơn 71 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, ngày 10/4/2026, Công an xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin trình báo của chị Dương Thị Quỳnh Như, sinh năm 2007, trú tại xã Sơn Đông về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền hơn 71 triệu đồng với nội dung chuyển tiền từ “Nguyễn Thị Huyền”.

﻿Xác định đây có thể là trường hợp chuyển nhầm tiền, Công an xã Sơn Đông đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh thông tin người chuyển tiền. Qua xác minh, xác định số tiền trên là do chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại tỉnh Thanh Hóa) chuyển nhầm.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và vì Nhân dân phục vụ, Công an xã Sơn Đông đã hướng dẫn, hỗ trợ các bên hoàn thiện thủ tục cần thiết, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, giúp chị Dương Thị Quỳnh Như chuyển trả lại toàn bộ số tiền hơn 71 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Huyền.

Qua vụ việc, Công an xã Sơn Đông khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này

Người có khoản nợ quá hạn tại MB chú ý!

14:30 , 14/04/2026
