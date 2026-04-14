Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 688.000 tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng có dấu hiệu rủi ro giao dịch

Theo Hải Vân | 14-04-2026 - 09:21 AM | Smart Money

SIMO ghi nhận số lượng lớn tài khoản và ví điện tử có dấu hiệu bất thường với hàng nghìn tỷ đồng giao dịch nghi vấn.

Trước tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng và ngày càng tinh vi, các ngân hàng phát đi cảnh báo tới khách hàng về hàng loạt thủ đoạn tinh vi đang được các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tính đến ngày 23/3, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận hơn 688.000 bản ghi tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật, tương ứng với tổng số tiền giao dịch là hơn 3.990 tỷ đồng. Điều này cho thấy quy mô lừa đảo ngày càng gia tăng. Ngay lập tức các giải pháp công nghệ hiện đại được cập nhật để ngăn ngừa.

Các ngân hàng thương mại cho biết đã xây dựng hệ thống cảnh báo trực tiếp. Hệ thống này phân tích hành vi giao dịch, đồng thời tích hợp dữ liệu từ các cơ quan chức năng và đối tác.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người tiêu dùng bật chế độ cảnh giác ở mức cao nhất khi nhận được yêu cầu xác thực OTP, thậm chí liên hệ ngay với ngân viên tư vấn khi nghi ngờ giao dịch không an toàn.

Các ngân hàng cũng khẳng định tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu qua điện thoại nên người dùng cần từ chối khi bị yêu cầu cung cấp bảo mật. Trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, chỉ hoàn trả qua ngân hàng, không chuyển lại vào tài khoản người lạ.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcombank cảnh báo ứng dụng chứa mã độc, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường

14:31 , 13/04/2026
Hàng triệu hộ kinh doanh chú ý: Cách khai báo tài khoản ngân hàng với cơ quan Thuế nhanh nhất

11:27 , 13/04/2026
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quy định, người dùng cần biết

09:53 , 13/04/2026
Vì sao khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, nhiều người chỉ nhận về một phần nhỏ số tiền đã đóng?

09:46 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên