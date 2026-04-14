Hơn 688.000 tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng có dấu hiệu rủi ro giao dịch

Trước tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng và ngày càng tinh vi, các ngân hàng phát đi cảnh báo tới khách hàng về hàng loạt thủ đoạn tinh vi đang được các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tính đến ngày 23/3, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận hơn 688.000 bản ghi tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật, tương ứng với tổng số tiền giao dịch là hơn 3.990 tỷ đồng. Điều này cho thấy quy mô lừa đảo ngày càng gia tăng. Ngay lập tức các giải pháp công nghệ hiện đại được cập nhật để ngăn ngừa.

Các ngân hàng thương mại cho biết đã xây dựng hệ thống cảnh báo trực tiếp. Hệ thống này phân tích hành vi giao dịch, đồng thời tích hợp dữ liệu từ các cơ quan chức năng và đối tác.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người tiêu dùng bật chế độ cảnh giác ở mức cao nhất khi nhận được yêu cầu xác thực OTP, thậm chí liên hệ ngay với ngân viên tư vấn khi nghi ngờ giao dịch không an toàn.

Các ngân hàng cũng khẳng định tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu qua điện thoại nên người dùng cần từ chối khi bị yêu cầu cung cấp bảo mật. Trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, chỉ hoàn trả qua ngân hàng, không chuyển lại vào tài khoản người lạ.