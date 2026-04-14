Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Theo quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026 toàn bộ tài khoản ngân hàng của công dân Việt Nam đăng ký bằng hộ chiếu đã bị tạm ngừng các tính năng thanh toán trực tuyến trên mọi nền tảng. Nguyên nhân cốt lõi là do hộ chiếu hiện hành chưa đáp ứng được chuẩn kỹ thuật để hệ thống ngân hàng có thể đối chiếu dữ liệu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, loại giấy tờ này không còn đủ điều kiện pháp lý để xác thực cho các giao dịch tài chính nội địa.

Từ năm 2026, các ngân hàng ngừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu.

Theo hành lang pháp lý mới nhất, các lệnh chuyển tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được cấp phép xử lý khi thông tin khuôn mặt, vân tay của người thực hiện khớp hoàn toàn với dữ liệu gốc do Bộ Công an cấp. Công tác đối chiếu khắt khe này bắt buộc phải thông qua nền tảng thẻ Căn cước công dân gắn chip, thẻ Căn cước mới hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID. Việc siết chặt toàn diện quy trình xác thực được xem là hàng rào kỹ thuật trọng yếu, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho tài sản của người dân trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Không chỉ riêng nhóm khách hàng cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp cũng đã bị siết chặt giao dịch từ giữa năm 2025 nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn tất việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Để khôi phục nhanh chóng các tính năng giao dịch và đảm bảo luồng tiền không bị gián đoạn, những công dân đang sử dụng hộ chiếu để mở tài khoản cần khẩn trương mang thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ Căn cước đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng để tiến hành cập nhật lại hệ thống định danh.

Cho đến hiện tại, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank... đều đã áp dụng quy định này.