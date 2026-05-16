Tài khoản nhận 690 triệu đồng nhưng không có nội dung chuyển khoản: Công an điều tra người phụ nữ SN 1999

Ảnh minh họa

Theo China News, một cô gái 27 tuổi tại Trung Quốc đã chủ động trình báo công an sau khi nhận được hơn 180.000 NDT (khoảng 690 triệu đồng) chuyển vào tài khoản ngân hàng. Vụ việc sau đó được xác định có liên quan tới một đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cụ thể, cô gái họ Trần đang làm nhân viên bán hàng tại Hàng Châu thì bất ngờ nhận được nhiều giao dịch chuyển khoản trong cùng một ngày. Tổng số tiền lên tới hơn 180.000 NDT, nhưng phần nội dung chuyển khoản đều để trống hoặc chỉ hiển thị ký tự ngẫu nhiên.

Ít phút sau, một người lạ gọi điện cho cô, nói rằng đã “chuyển nhầm tiền” và liên tục thúc giục chuyển trả ngay sang một tài khoản khác với lý do công ty đang cần xử lý gấp.

Ban đầu nghĩ đây là giao dịch nhầm lẫn thông thường, cô gái định chuyển trả tiền. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, cô phát hiện tài khoản nhận tiền liên tục có thêm các khoản chuyển nhỏ từ nhiều ngân hàng khác nhau, dấu hiệu bất thường giống hình thức gom tiền thường xuất hiện trong các vụ rửa tiền và lừa đảo viễn thông.

Nghi ngờ tài khoản của mình có thể đang bị lợi dụng làm trung gian, cô gái đã lập tức tới cơ quan công an trình báo thay vì chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy số tiền này có liên quan tới các nạn nhân trong một đường dây giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng và công an để lừa đảo chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng tìm cách chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau nhằm xóa dấu vết dòng tiền.

Theo công an, thủ đoạn phổ biến của các nhóm lừa đảo là cố tình chuyển tiền vào tài khoản người khác, sau đó lấy lý do chuyển nhầm để yêu cầu gửi trả sang tài khoản do chúng chỉ định. Nếu chủ tài khoản làm theo, họ có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động lừa đảo mà không hề hay biết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc tuyệt đối không tự ý chuyển trả theo yêu cầu qua điện thoại hoặc tin nhắn, mà cần liên hệ ngân hàng và trình báo công an để được hướng dẫn xử lý.