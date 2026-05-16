Nở rộ thủ đoạn giả mạo trung tâm kỹ năng để lừa tiền phụ huynh dịp hè

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các chương trình trải nghiệm, trại hè kỹ năng, hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong dịp nghỉ hè, các đối tượng xấu đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường lập các trang Facebook, Zalo hoặc website giả mạo các trung tâm giáo dục kỹ năng, đơn vị tổ chức trại hè, học kỳ quân đội, khóa học ngoại khóa… với hình ảnh bắt mắt, nội dung quảng bá hấp dẫn nhằm tạo lòng tin với phụ huynh. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc thanh toán học phí trước để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều trang giả mạo còn sử dụng hình ảnh hoạt động thật của các đơn vị uy tín, làm giả giấy phép, hợp đồng hoặc tin nhắn xác nhận để đánh vào tâm lý chủ quan của phụ huynh. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục viện lý do phát sinh chi phí để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Ngoài ra, một số đối tượng còn gửi đường link đăng ký trực tuyến, yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP với lý do “xác minh thanh toán” hoặc “kích hoạt hồ sơ”, từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Để chủ động phòng ngừa, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con em tham gia các chương trình ngoại khóa; chỉ đăng ký thông qua các kênh chính thức, có thông tin pháp lý rõ ràng; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ thông tin; cảnh giác với các chương trình quảng cáo có mức phí quá thấp hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp để “giữ chỗ”.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Mỗi phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trên không gian mạng nhằm bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn cho con em mình trong dịp nghỉ hè.