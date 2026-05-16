Meta ra mắt chế độ ẩn danh cho chat AI trên WhatsApp

Biểu tượng WhatsApp hiển thị trên iPhone tại Gelsenkirchen, Đức, ngày 15/11/2018. (Ảnh: AP)

Meta ra mắt chế độ ẩn danh trên WhatsApp, cho phép người dùng có các cuộc trò chuyện riêng tư với Meta AI, trợ lý trí tuệ nhân tạo của công ty.

Theo AP, Meta Platforms cho biết chế độ chat ẩn danh được triển khai nhằm giảm lo ngại về quyền riêng tư, nhất là khi người dùng chia sẻ thông tin nhạy cảm trong các cuộc trò chuyện với chatbot AI. AI là trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể xử lý ngôn ngữ và phản hồi câu hỏi của người dùng.

Trong bài đăng trên blog, Meta cho biết chế độ này tạo ra các cuộc trò chuyện riêng tư, tạm thời với Meta AI trên WhatsApp. Tin nhắn sẽ được xử lý trong một “môi trường an toàn” mà ngay cả Meta cũng không thể truy cập, không được lưu theo mặc định và sẽ biến mất khi người dùng thoát khỏi phiên trò chuyện.

Các hệ thống AI tạo sinh lâu nay đối mặt với nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Những mô hình ngôn ngữ lớn đứng sau công nghệ này được huấn luyện bằng lượng dữ liệu rất lớn, trong đó đôi khi có cả thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trong quá trình trò chuyện với chatbot.

Một số đối thủ của Meta đã có các tính năng bảo vệ quyền riêng tư tương tự. Chatbot Gemini của Google cho phép tắt lịch sử trò chuyện và không cho dùng dữ liệu cá nhân để huấn luyện mô hình AI. ChatGPT cũng có các tùy chọn kiểm soát tương tự.

Meta cho biết chế độ chat ẩn danh được triển khai vì người dùng thường đặt cho chatbot những câu hỏi nhạy cảm hoặc đưa vào câu hỏi các dữ liệu riêng tư về tài chính, cá nhân, sức khỏe và công việc.

Ông Will Cathcart, người đứng đầu WhatsApp của Meta, nói người dùng đang đặt nhiều câu hỏi quan trọng về cuộc sống cho các hệ thống AI, nhưng không phải lúc nào họ cũng muốn chia sẻ thông tin đứng sau những câu hỏi đó với các công ty vận hành hệ thống AI.

Theo ông Cathcart, chế độ chat ẩn danh có các tính năng an toàn nhằm ngăn chatbot trả lời những câu hỏi về chủ đề gây hại. Người dùng chỉ có thể nhập câu hỏi và nhận phản hồi bằng văn bản, không thể tải lên hoặc tạo hình ảnh. Họ cũng phải xác nhận độ tuổi, do Meta không cho phép người dưới 13 tuổi sử dụng các nền tảng của công ty.