Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản phát sinh giao dịch 400 triệu đồng: Công an mời một người phụ nữ ở Khánh Hòa lên làm việc

09-03-2026 - 10:52 AM | Smart Money

Tài khoản phát sinh giao dịch 400 triệu đồng: Công an mời một người phụ nữ ở Khánh Hòa lên làm việc

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã vận động một người nước ngoài trao trả lại 400 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.

Ngày 26/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa hỗ trợ giải quyết một trường hợp chuyển khoản nhầm tiền với giá trị lớn theo đề nghị của người dân.

Trước đó, cơ quan này tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.M (sinh năm 1979, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác. Theo nội dung trình bày, ngày 25/02/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, bà M. đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của bà V.E (quốc tịch Nga, sinh năm 1982), đang tạm trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhằm hỗ trợ người dân giải quyết sự cố.

Chiều cùng ngày 26/02/2026, lực lượng chức năng đã làm việc với bà V.E để xác minh vụ việc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến việc nhận được tiền chuyển nhầm. Sau khi được giải thích và vận động, bà V.E đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho bà L.T.M.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh xảy ra những trường hợp chuyển nhầm đáng tiếc.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước ngày 20/4, người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để kinh doanh phải làm ngay điều này!

Trước ngày 20/4, người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để kinh doanh phải làm ngay điều này! Nổi bật

Chuyên gia lý giải vì sao cuộc chiến tại Trung Đông có thể khiến vàng giảm mạnh

Chuyên gia lý giải vì sao cuộc chiến tại Trung Đông có thể khiến vàng giảm mạnh Nổi bật

Ngân hàng tăng bảo mật trên thiết bị người dùng

Ngân hàng tăng bảo mật trên thiết bị người dùng

09:22 , 09/03/2026
Thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp: 0% phí ngoại tệ, lounge không giới hạn quy đổi

Thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp: 0% phí ngoại tệ, lounge không giới hạn quy đổi

08:00 , 09/03/2026
Đâu là cách thoát ‘bẫy’ lừa đảo khi giao dịch ngân hàng?

Đâu là cách thoát ‘bẫy’ lừa đảo khi giao dịch ngân hàng?

20:21 , 08/03/2026
Một ngân hàng tư nhân lớn tăng hàng loạt loại phí dịch vụ thẻ

Một ngân hàng tư nhân lớn tăng hàng loạt loại phí dịch vụ thẻ

16:23 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên