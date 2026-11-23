Theo thông tin ban đầu, Anh Đỗ Trung Thành (sinh năm 1985), trú tại xóm Ao Rôm, xã Văn Hán bất ngờ nhận được khoản tiền 70.000.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng VietinBank của mình từ một tài khoản không rõ người gửi. Nhận thấy đây không phải tiền của mình và mong muốn trả lại cho người chuyển, anh Thành đã chủ động đến trụ sở Công an xã Văn Hán để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.



Công an xã Văn Hán hỗ trợ công dân nhận lại số tiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Qua đó, xác định người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Quốc Bình (sinh năm 1979), trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xác minh được thông tin các bên liên quan, Công an xã Văn Hán đã mời anh Thành và anh Bình đến trụ sở để làm việc, hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả tài sản theo đúng quy định. Được sự giải thích, tuyên truyền của lực lượng Công an và trên tinh thần thiện chí, anh Thành đã tự nguyện trao trả đầy đủ số tiền 70.000.000 đồng cho anh Bình.

Nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm, anh Bình rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Văn Hán đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ giải quyết vụ việc kịp thời, thấu tình, đạt lý. Hành động trung thực, có trách nhiệm của người nhận tiền cùng sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an đã góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Từ vụ việc trên, Công an xã Văn Hán khuyến nghị người dân cần cẩn trọng trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến; luôn kiểm tra chính xác thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện lệnh chuyển khoản. Nếu phát hiện chuyển tiền nhầm hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên