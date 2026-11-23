Xuất hiện lựa chọn mua bảo hiểm ngay khi chuyển khoản

Bên cạnh các tiện ích chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay gửi tiết kiệm, một số ngân hàng đang tích hợp thêm sản phẩm bảo hiểm ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Đáng chú ý, thay vì phải truy cập riêng vào mục bảo hiểm, khách hàng có thể được giới thiệu sản phẩm ngay trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cụ thể, sau khi nhập thông tin người nhận, số tiền và nội dung chuyển khoản, tại màn hình xác nhận giao dịch, ứng dụng có thể hiển thị thêm một lựa chọn tham gia bảo hiểm. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần tích chọn đồng ý đăng ký, chấp thuận điều khoản và hoàn tất xác nhận giao dịch.

Nếu đăng ký thành công, hợp đồng bảo hiểm được cấp dưới hình thức điện tử. Tùy sản phẩm, phí bảo hiểm có thể được thu một lần hoặc tự động trích từ tài khoản thanh toán theo định kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc bên cạnh số tiền chuyển cho người nhận, khách hàng có thể phát sinh thêm khoản thanh toán cho sản phẩm bảo hiểm nếu đã lựa chọn tham gia.

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Những ngân hàng đang triển khai sản phẩm bảo hiểm tích hợp khi chuyển tiền

Một trong những sản phẩm được triển khai theo hình thức này là bảo hiểm an ninh mạng trên ứng dụng VietinBank iPay.

Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) phối hợp với VietinBank cung cấp sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk, hỗ trợ bảo vệ khách hàng trước một số rủi ro gian lận chuyển tiền do bị lừa đảo qua liên lạc điện tử giả mạo, truy cập website giả mạo hoặc thiết bị bị cài đặt phần mềm độc hại.

Sản phẩm có mức phí 5.000 đồng/tháng, quyền lợi bảo hiểm được công bố tối đa 20 triệu đồng/vụ việc và 50 triệu đồng/năm.

Tại BIDV, ngân hàng phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo An Tài khoản trên ứng dụng BIDV SmartBanking từ ngày 10/8/2026.

Sản phẩm có mức phí 5.000 đồng/tháng, miễn phí 30 ngày đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, phí được tự động trích hằng tháng từ tài khoản khách hàng đã đăng ký.

Bảo An Tài khoản kết hợp hai nhóm quyền lợi là bảo hiểm an ninh mạng và bảo hiểm tai nạn cá nhân. Trong đó, quyền lợi bồi thường gian lận chuyển tiền điện tử tối đa 20 triệu đồng/vụ, tổng hạn mức 70 triệu đồng/năm.

Một ngân hàng khác cũng tích hợp lựa chọn đăng ký bảo hiểm ngay trong quá trình chuyển tiền là Shinhan Bank.

Cụ thể, Shinhan Bank phối hợp với VBI cung cấp bảo hiểm an ninh mạng trên ứng dụng Shinhan SOL từ tháng 10/2025. Khi thực hiện chuyển tiền, khách hàng có thể tích chọn ô "Đồng ý đăng ký sản phẩm bảo hiểm và đồng ý với Điều kiện điều khoản", sau đó hoàn tất giao dịch để đăng ký.

Ngoài các sản phẩm thu phí định kỳ, một số ngân hàng còn tích hợp bảo hiểm theo hình thức thu phí một lần hoặc gắn với từng giao dịch.



Chẳng hạn, VPBank triển khai bảo hiểm NEO Care của OPES ngay trong thao tác chuyển khoản nội bộ trên ứng dụng VPBank NEO. Khách hàng có thể tích chọn sản phẩm ở cuối màn hình chuyển tiền và xác nhận tham gia. Mức phí là 2.000 đồng/hợp đồng, thời hạn bảo hiểm 12 tháng kể từ ngày mua.

Trong khi đó, TPBank có sản phẩm bảo hiểm vi mô với hình thức đóng phí 5.000 đồng kèm theo mỗi giao dịch chuyển tiền. Sau khi đăng ký, ứng dụng tự động trích khoản phí này cho đến khi khách hàng đạt mục tiêu tích lũy của gói bảo hiểm. Theo hướng dẫn của ngân hàng, lựa chọn tích lũy được hiển thị trên màn hình xác nhận giao dịch và khách hàng có thể bỏ chọn nếu không có nhu cầu.

Bảo hiểm giúp giảm thiệt hại khi gặp rủi ro, nhưng cần chú ý khi thao tác

Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp trên ứng dụng ngân hàng thường hướng tới việc bảo vệ khách hàng trước một số rủi ro trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt là gian lận chuyển tiền, lừa đảo qua website giả mạo, đánh cắp thông tin tài khoản hoặc tai nạn cá nhân.

Với mức phí chỉ vài nghìn đồng, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bồi thường nếu xảy ra sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm. Tuy nhiên, việc chi trả còn phụ thuộc vào điều kiện, điều khoản, các trường hợp loại trừ và hồ sơ chứng minh tổn thất của từng hợp đồng.

Do đó, nếu không có nhu cầu tham gia bảo hiểm, khách hàng cần chú ý khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, đặc biệt tại màn hình xác nhận cuối cùng.

Người dùng nên kiểm tra kỹ các ô lựa chọn dịch vụ đi kèm, nội dung đồng ý tham gia bảo hiểm và điều khoản thanh toán trước khi xác nhận. Không nên nhấn đồng ý theo thói quen khi chưa đọc rõ thông tin về sản phẩm.

Trong trường hợp đã đăng ký nhưng không còn nhu cầu, khách hàng có thể kiểm tra hợp đồng bảo hiểm trên ứng dụng và thực hiện thủ tục hủy theo hướng dẫn của ngân hàng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm. Việc hủy cần được xác nhận thành công để tránh tiếp tục phát sinh phí ở các kỳ tiếp theo.