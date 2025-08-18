Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

18-08-2025 - 11:21 AM | Xã hội

Hai người tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô 7 chỗ tại hầm Đèo Ngang giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe con tử vong - Ảnh: HOÀNG PHÚC

Theo nguồn tin Báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 ngày 17-8, tại Km593+290, Quốc lộ 1, trong hầm Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị - thuộc địa phận xã Phú Trạch, Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe khách giường nằm do ông Nguyễn Quốc Việt (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi vào hầm Đèo Ngang, xe này đã va chạm với ô tô 7 chỗ do ông Trần Thanh Mười (SN 1977, trú tại phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại khi cả hai phương tiện đi vào hầm.

Hậu quả, ông Trần Thanh Mười và người đi cùng là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983) tử vong tại chỗ. Cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông tại làn phải của hầm Đèo Ngang ngay lập tức ùn tắc.

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang- Ảnh 2.

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang- Ảnh 3.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Trạch phối hợp với lực lượng CSGT Quảng Trị cùng đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Đến khoảng 5 giờ 50 ngày 18-8, giao thông tại hầm Đèo Ngang đã thông suốt trở lại.

Đơn vị quản lý đường bộ cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng trong và ngoài hầm hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn và mắt phản quang đầy đủ, mặt đường êm thuận, không có dấu hiệu hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

