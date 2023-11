Tài sản 2 nhà sáng lập công ty mẹ Shopee bốc hơi gần 1 tỷ USD sau một đêm

Tờ Forbes cho hay 2 nhà sáng lập Sea Ltd, công ty mẹ của Shopee đã chứng kiến tổng tài sản của mình bốc hơi 995 triệu USD chỉ trong 1 đêm sau khi tập đoàn này báo cáo thua lỗ trong quý III/2023 trong bối cảnh cạnh tranh thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng gay gắt ở Đông Nam Á.

Cổ phiếu của Sea đã mất 22% giá trị ngay trong phiên 14/11, qua đó khiến CEO Forrest Li của tập đoàn này mất 643 triệu USD giá trị tài sản, xuống chỉ còn 2,2 tỷ USD. Đồng thời, giám đốc vận hành (COO) Gang Ye cũng chứng kiến tài sản của mình mất 352 triệu USD giá trị do biến động cổ phiếu.

Hãng Sea Ltd được , CEO Li cùng COO Ye và cựu tỷ phú David Chen sáng lập vào năm 2009.

Nguyên nhân chính của vụ việc trên là do Sea mới công bố kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu quý III đạt 3,3 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại lỗ ròng đến 144 triệu USD. Việc Sea thua lỗ trở lại sau 3 quý lợi nhuận liên tiếp trước đó đã ảnh hưởng nặng đến tâm lý nhà đầu tư.

Doanh thu của trang TMĐT Shopee, vốn đóng góp đến 2/3 doanh thu cho Sea, chỉ tăng trưởng 16,2% so với cùng kỳ năm trước lên 2,2 tỷ USD, mức tăng chậm nhất trong lịch sử.

CEO Forrest Li

"Sự tiếp cận của những đối thủ mới đã làm thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Việc cạnh tranh này sẽ làm biến đổi thị phần nhưng khi mọi thứ dần ổn định lại thì những người chơi còn sống sót sẽ có lợi nhuận bền vững", CEO Li giải thích.

Bên cạnh TMĐT, mảng trò chơi điện tử (Gaming Unit) của Sea cũng chứng kiến doanh thu giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 592 triệu USD. Bộ phận dịch vụ tài chính trực tuyến còn non trẻ của hãng này thì chứng kiến doanh thu tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước lên 446 triệu USD.

Theo Forbes, nền tảng Shopee đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ như Lazada-Alibaba hay Tiktok-ByteDance. Mới đây nhất, trang TMĐT Temu của Pinduoduo-Trung Quốc cũng đã gia nhập cuộc chiến khi khai trương tại Philippines vào tháng 8/2023.

Trước tình hình đó, CEO Li của Sea phải thừa nhận sẽ phải đốt thêm tiền cho mảng TMĐT Shopee dù điều này đồng nghĩa với khả năng sẽ khiến hãng tiếp tục thua lỗ, đi ngược với chiến lược tập trung kiếm lợi nhuận trước đó.

Báo cáo của Google và Temasek cho thấy tổng giá trị giao dịch (GMV) của TMĐT tại Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 139 tỷ USD trong năm 2023. Con số này ước tính có thể tăng 16% lên 186 tỷ USD vào năm 2025.

"Cạnh tranh trên thị trường vẫn đang cực kỳ gay cấn và khốc liệt. Chúng tôi cảnh báo rằng nếu các công ty vẫn phải chi tiêu nhiều để giành thị phần lâu hơn nữa thì những nền tảng như Shopee sẽ tiếp tục bị xói mòn lợi nhuận", báo cáo của chuyên gia Alicia Yap thuộc Citibank ghi rõ.

Vào thời kỳ hoàng kim năm 2021, Sea từng là cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thế giới do đại dịch Covid-19 kích thích nhu cầu giao hàng. Nhờ kinh doanh tốt trong năm đó mà Sea đã mở rộng sang cả mảng tài chính trực tuyến SeaMoney, thậm chí hợp tác mở một ngân hàng số ở Indonesia.

Tuy nhiên khi nền kinh tế bình thường trở lại và lãi suất bắt đầu tăng cao, tổng mức vốn hóa của Sea đã giảm gần 90% so với thời kỳ đỉnh cao.

Hiện CEO Li đang là người giàu thứ 18 của Singapore tính đến tháng 9/2023 với tổng tài sản 2,4 tỷ USD. Trong khi đó COO Ye xếp thứ 25 với 1,8 tỷ USD. Riêng nhà đồng sáng lập Chen đã rời khỏi bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes từ năm 2022 do cổ phiếu của Sea lao dốc.

*Nguồn: Forbes