Tài sản của Đỗ Hà

Tổ ấm của Đỗ Hà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là một tài sản đáng giá trong danh mục sở hữu của cô. Là một tín đồ "yêu bếp" chính hiệu, nàng Hậu thường xuyên chia sẻ những video cắm hoa cực chill tại nhà. Qua những video này đã phần nào hé lộ không gian sống sang chảnh của nàng.

Có thể nhận thấy, căn chung cư Đỗ Hà đang sở hữu được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh giản, chú trọng ánh sáng và màu sắc trung tính để tạo cảm giác ấm cúng. Mỗi góc nhỏ đều toát lên nét sang xịn cùng gu thẩm mỹ tinh tế của Đỗ Hà.

Ngay từ khu vực sảnh vào, căn hộ đã gây ấn tượng với thiết kế bắt mắt. Tông màu chủ đạo là các gam trầm trung tính, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn toát lên vẻ cao cấp. Cửa chính màu đen mang lại nét mạnh mẽ, hiện đại, kết hợp cùng gương lớn đặt đối diện tủ giày giúp không gian thêm rộng và tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Phòng khách nhà Đỗ Hà được thiết kế theo dạng mở, liền kề với gian bếp, tạo nên tổng thể liền mạch và thoáng đãng. Cách bài trí tối giản, chú trọng vào đường nét và ánh sáng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của nàng Hậu.

Không gian bếp là một trong những góc được Đỗ Hà yêu thích nhất và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là nơi nàng Hậu trổ tài đảm đang, đồng thời thỏa niềm yêu thích với việc cắm hoa.

Khu vực bếp được thiết kế đan xen giữa hai tông màu chủ đạo đen và trắng, mang lại cảm giác hiện đại, tối giản nhưng vẫn sang trọng. Bàn bếp vân đá trắng và bàn ăn vân đá đen tạo nên sự đối lập tinh tế, giúp tổng thể thêm điểm nhấn. Ngoài ra, hệ thống đèn trần cao cấp với thiết kế vòng tròn tinh xảo không chỉ cung cấp ánh sáng lý tưởng mà còn góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho toàn bộ không gian.

Hiếm hoi Đỗ Hà mới chia sẻ toàn cảnh không gian nghỉ ngơi trong căn hộ cao cấp của mình. Phòng ngủ được thiết kế đồng điệu với tổng thể kiến trúc ngôi nhà, vẫn là tông màu trung tính hiện đại, mang lại cảm giác thư giãn và tinh tế. Trong khung hình, dân mạng còn tinh mắt phát hiện chiếc ghế thư giãn có giá lên tới 200 triệu đồng - đủ để thấy mức đầu tư của nàng Hậu cho không gian sống.

Qua một vài khung hình, có thể thấy không gian sống của Đỗ Hà được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Tủ quần áo của nàng Hậu sử dụng thiết kế kính trong màu đen, vừa đồng bộ với tổng thể vừa giúp trưng bày trang phục đẹp mắt, thuận tiện khi sử dụng. Hệ đèn LED bố trí khéo léo càng tôn lên vẻ sang trọng cho căn phòng.

Khu vực phòng tắm cũng gây ấn tượng không kém với tường lát gạch vân đá đen, phản chiếu ánh sáng tinh tế. Hệ đèn LED ở gương giúp không gian thêm hiện đại, đồng thời tạo ánh sáng lý tưởng để Đỗ Hà quay video skincare thường ngày.

Tổng hợp