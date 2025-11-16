Tài sản của Lukoil gây ra cuộc chiến ở nước ngoài

Doanh nghiệp trên vốn đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vào tháng trước. Thời gian để bán những bất động sản béo bở của họ đang cạn dần. Theo nguồn tin của Reuters, công ty nhà nước KazMunaiGas của Kazakhstan đang xem xét đề xuất mua lại tài sản địa phương của Lukoil.

Họ giải thích rằng gã khổng lồ dầu mỏ Nga có cổ phần tại Karachaganak - một trong những mỏ khí đốt và condensate lớn nhất thế giới ở miền Tây Kazakhstan, do Eni, Shell, Chevron và công ty KazMunaiGas địa phương đồng sở hữu.

Đồng thời Bộ Năng lượng Kazakhstan tuyên bố rằng "bất kỳ quan hệ đối tác mới nào sẽ do các bên tham gia dự án quyết định, có tính đến các lệnh trừng phạt.

Một "ông lớn" khác là Shell cũng quan tâm đến việc mua lại một phần tài sản nước ngoài của Lukoil. Theo thông báo, họ muốn sở hữu cổ phần của tập đoàn Nga tại các mỏ ở Ghana và Nigeria. Đại diện của Shell từ chối bình luận với các nhà báo của Reuters.

Công ty nhà nước Socar của Azerbaijan và Cengiz Holdi của Thổ Nhĩ Kỳ lại quan tâm đến việc mua lại nhà máy lọc dầu của gã khổng lồ dầu mỏ Nga tại Bulgaria. Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng họ đã nộp hồ sơ dự thầu trước khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được áp dụng.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Cengiz Holdi tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các nhà máy lọc dầu của gã khổng lồ dầu mỏ đang bị trừng phạt này.

Hơn nữa theo các nguồn tin nội bộ, Lukoil cũng muốn thoái vốn khỏi tài sản của mình tại Ai Cập, họ được cho là đã thông báo cho chính quyền Cairo về kế hoạch này.

Chính phủ Moldova, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp nhiên liệu từ công ty dầu mỏ Nga, đã bắt đầu đàm phán để quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng của Lukoil tại Chisinau.

Tài sản nước ngoài của Tập đoàn Lukoil đang thu hút nhiều sự quan tâm từ đối tác.

Hiện tại Lukoil đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nếu công ty bán tài sản, doanh thu có thể bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đóng băng. Tuy nhiên việc trì hoãn hành động có thể đồng nghĩa với việc quốc hữu hóa, hoặc đóng băng chúng như những tài sản chết.

Vì vậy cả hai bên - bán và mua - hiện đang rất vội vàng. Tình hình của Lukoil quá tồi tệ để có thể mạo hiểm mất bất kỳ khoản doanh thu nào từ những tài sản thực sự đã mất.

Ban lãnh đạo của gã khổng lồ này muốn ít nhất là thu hồi một phần giá trị tài sản nước ngoài của mình để vượt qua cơn bão. Tuy nhiên các đối thủ của họ, cả bên ngoài và bên trong Liên bang Nga, đang làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng Lukoil không thể phục hồi sau cú sốc này.