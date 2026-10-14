Tài sản ở quê của shipper SN 1973, giao hàng liên tục suốt 6.935 ngày

Nhiều người đi làm cả đời mong đến ngày được nghỉ hưu, nhưng với một số người, công việc đã trở thành thói quen khó bỏ. Đó là câu chuyện của Lý Siêu Quân - một shipper sinh năm 1973 đến từ Hà Nam (Trung Quốc), đang làm việc tại Bắc Kinh.

Lý Siêu Quân gia nhập JD Logistics (công ty của tỷ phú thương mại điện tử Lưu Cường Đông - đồng sáng lập trang TMĐT JD.com) từ năm 2007, trở thành một trong những nhân viên giao hàng đầu tiên của công ty. Tính đến năm 2026, hành trình làm nghề của ông đã kéo dài khoảng 19 năm, tương đương 6.935 ngày.

Lý Siêu Quân

Nhà 4 tầng ở quê, hai căn nhà và hai chiếc ô tô

Tại quê nhà ở Hà Nam, Lý Siêu Quân đã tự xây một căn nhà 4 tầng, đồng thời mua thêm 2 căn nhà và 2 chiếc ô tô. Con trai ông cũng nối nghiệp cha, trở thành nhân viên giao hàng tại quê nhà. Khi đi làm, người con lái xe tải nhỏ để nhận hàng, còn phương tiện thường dùng để đi lại là một chiếc xe Audi A6.

Nguồn thu của Lý Siêu Quân không chỉ đến từ tiền lương hàng tháng. Theo thông tin được ông chia sẻ, ngoài thu nhập từ công việc giao hàng, ông còn được chia cổ phiếu của công ty từ giai đoạn đầu thành lập. Đây cũng là lý do những đồng nghiệp và khách hàng thân thiết thường gọi ông là "Lý Triệu Phú" - biệt danh đã theo ông suốt nhiều năm.

Dù không công bố tổng giá trị tài sản, những gì gia đình tích lũy được sau nhiều năm làm việc cho thấy Lý Siêu Quân đã xây dựng được nền tảng kinh tế tương đối vững chắc cho bản thân và gia đình.

Thậm chí người shipper này còn tính toán cả chuyện lương hưu khi nghỉ việc. Theo tìm hiểu của Lý Siêu Quân, một đồng nghiệp tại Túc Thiên nhận 4.390 NDT/tháng (gần 17 triệu đồng), một người ở Cam Túc nhận hơn 3.000 NDT/tháng (11,6 triệu đồng), còn một người tại Thuận Nghĩa nhận 5.390 NDT/tháng (20,8 triệu đồng).

Từ những trường hợp này, Lý Siêu Quân tự tính toán rằng mức lương hưu của mình khi đến tuổi nghỉ hưu có thể không thấp hơn các đồng nghiệp kể trên. Ông đã có kế hoạch cho giai đoạn sau khi rời công việc, dù hiện tại vẫn chưa muốn dừng lại.

Năm 2025, Lý Siêu Quân là 1 trong hơn 40 shipper được tỷ phú Lưu Cường Đông mời tiệc tối tại sự kiện của công ty. Tại đây, người shipper đã tặng sếp tổng bộ đồng phục giao hàng đầu tiên của mình. Chia sẻ về hành động này, Lý Siêu Quân tiết lộ:

"Đã nhiều năm trôi qua và tôi không thể tìm thấy quần áo lao động cũ của mình ở bất cứ đâu nữa. Tôi nghĩ chúng có giá trị tình cảm nên đã cất giữ chúng trong một chiếc hộp. Tôi không nỡ vứt chúng đi. Chúng được cất trong hộp suốt 18 năm. Mặc dù không bị hư hỏng, nhưng chúng đã cũ rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tôi không thể tưởng tượng nổi".

Lý Siêu Quân trong sự kiện tặng áo cho Lưu Cường Đông

19 năm giao hàng: Từ xe đạp đến xe máy điện, từ 10 đơn hàng đến 200 đơn/ ngày

Khi mới vào nghề năm 2007, Lý Siêu Quân không có thiết bị định vị như hiện nay. Mỗi sáng, ông thức dậy lúc 7 - 8 giờ, mang theo hơn 10 đơn hàng rồi đạp xe đi giao hàng khắp nơi.

Để không mất thời gian tìm đường, ông tự mang theo bản đồ giấy và bút chì, ghi nhớ từng tuyến phố, từng con ngõ. Tấm bản đồ do chính tay ông vẽ đã giúp tối ưu hóa lộ trình giao hàng và nâng cao hiệu suất làm việc.

Công việc giao hàng dần thay đổi theo sự phát triển của TMĐT Trung Quốc. Hai năm sau khi ông vào nghề, xe điện bắt đầu xuất hiện phổ biến hơn. Đến năm 2018, ông chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh, học cách dùng các ứng dụng trên điện thoại để nhận và giao hàng.

Về sau, lượng hàng tăng nhanh, đạt gần 100 đơn mỗi ngày. Hiện tại, ông có thể giao khoảng 150 - 160 đơn/ngày, thậm chí lên tới 200 đơn trong dịp lễ hội mua sắm.

Với nhịp độ làm việc ấy, Lý Siêu Quân vẫn duy trì công việc giao hàng trực tiếp dù từng được lãnh đạo đề nghị chuyển sang làm trưởng điểm giao nhận. Ông cho biết bản thân không thích ngồi văn phòng cả ngày. Trước đây, khi làm công nhân trong nhà máy, việc phải ở trong không gian kín khiến ông cảm thấy ngột ngạt. Ngược lại, công việc giao hàng cho phép ông di chuyển, trò chuyện với khách và tự điều chỉnh nhịp độ làm việc.

Dù công việc mang lại thu nhập và tài sản tích lũy, Lý Siêu Quân vẫn nhắc đến một điều khiến ông tiếc nuối: phần lớn thời gian sống xa vợ. Ban đầu, 2 người cùng làm việc tại Bắc Kinh. Sau đó vợ ông trở về Hà Nam để chuyên tâm chăm sóc con cái, còn ông tiếp tục ở lại thành phố làm việc. Ông dự định sau khi nghỉ hưu sẽ trở về quê, dành nhiều thời gian hơn cho vợ.

(Nguồn: Sina, News QQ)