3 bài học chỉ khi bố mẹ già yếu đi con cái mới giật mình nhận ra

Khi còn trẻ, chúng ta mải miết đuổi theo những mục tiêu sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội và những chuyến đi xa xôi. Trong mắt những đứa con đang tràn đầy năng lượng, cha mẹ dường như luôn là điểm tựa vĩnh cửu, vững chãi như một bức tường che chắn mọi giông bão cuộc đời.

Chỉ đến một ngày bất chợt nhìn thấy mái tóc cha đã bạc trắng, dáng mẹ đi bắt đầu còng xuống và đôi tay run rẩy khi cầm bát cơm, chúng ta mới bàng hoàng nhận ra những sự thật đau lòng mà tuổi trẻ từng vô tình phớt lờ.

Thời gian dành cho cha mẹ ngắn ngủi hơn chúng ta vẫn tưởng

Nhiều người trẻ có thói quen trì hoãn những cuộc gọi về nhà, lùi lại những chuyến về thăm quê với lý do công việc bận rộn hay để dịp khác thuận tiện hơn. Chúng ta luôn đinh ninh rằng gia đình vẫn ở đó, cha mẹ sẽ mãi khỏe mạnh đợi mình hoàn thành xong những dự định lớn lao ngoài xã hội. Sự chủ quan này khiến những lần sum họp cứ thế thưa thớt dần theo năm tháng.

Đến khi nhận ra bước chân của đấng sinh thành đã chậm chạp, hay khi phải đối diện với những đợt thuốc men triền miên ở bệnh viện, con cái mới giật mình tính lại số ngày thực sự được ở bên cạnh cha mẹ. Con số ấy thực chất chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ra đời rồi mới thấu, không có công việc hay hợp đồng nào đủ quan trọng để đánh đổi lấy những bữa cơm ấm cúng, những buổi trò chuyện đời thường bên người thân khi họ vẫn còn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa

Sự kiên nhẫn của con cái dành cho cha mẹ quá ít ỏi so với những gì từng nhận

Thời thơ ấu, cha mẹ đã kiên nhẫn nắm tay dạy chúng ta từng bước đi, kiên trì giải thích từng câu hỏi ngây ngô và nhẹ nhàng dọn dẹp từng trò nghịch ngợm không biết mệt mỏi. Vậy mà khi trưởng thành, nhiều người lại tiếc nuối từng chút kiên nhẫn với chính người đã nuôi nấng mình. Một câu hỏi lặp lại của người già, việc chậm chạp khi dùng chiếc điện thoại thông minh hay sự vụng về lúc đi đứng cũng đủ khiến con cái nhăn mặt, cáu gắt và buông lời cằn nhằn.

Chỉ khi nhận thấy ánh mắt rụt rè, e dè của cha mẹ mỗi lần muốn nhờ vả con cái việc gì đó, chúng ta mới cay đắng nhận ra bản thân đã vô tâm đến mức nào. Sự già nua kéo theo sự suy giảm về trí nhớ và thể lực, biến người lớn tuổi thành những đứa trẻ cần được chở che. Học cách lắng nghe chậm rãi, trả lời ôn hòa và bao dung trước sự chậm chạp của cha mẹ chính là phép thử lớn nhất cho lòng hiếu thảo và sự trưởng thành của mỗi người.

Sức khỏe của cha mẹ là điều không tiền bạc nào có thể mua lại được

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần gửi thật nhiều tiền về nhà, mua sắm đồ đạc đắt tiền hay đưa cha mẹ đi ăn những nhà hàng sang trọng là đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm báo hiếu. Chúng ta mải mê kiếm tiền để bù đắp vật chất, nhưng lại quên mất rằng sức khỏe và thời gian của người già đang hao mòn theo từng ngày một cách âm thầm.

Đến khi bệnh tật ập đến, khi cha mẹ không còn ăn ngon miệng hay chẳng thể tự mình đi lại, những tiện nghi đắt đỏ hay xấp tiền dày cộp cũng trở nên bất lực. Thứ người già thực sự cần khi bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời không phải là mâm cao cỗ đầy hay danh vọng của con cái, mà là sự lắng nghe, một cái nắm tay ấm áp và sự hiện diện bằng xương bằng thịt của những đứa con trong ngôi nhà thân thương.