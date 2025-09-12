Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài sản tăng 100 tỷ USD trong 1 ngày, người vượt Elon Musk thành tỷ phú giàu nhất hành tinh là ai?

12-09-2025 - 13:42 PM | Kinh tế số

Tỷ phú giàu nhất thế giới hiện không còn là Elon Musk.

Hôm qua (11/9), thị trường tài chính đã chứng kiến một trong những ngày tăng tài sản cá nhân ngoạn mục nhất lịch sử. Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, đã "bỏ túi" thêm 100 tỷ USD, chính thức soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng 393 tỷ USD.

Vậy, điều gì đã thúc đẩy cú nhảy vọt phi thường này?

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu chính là động lực chính. Khi các công ty đổ xô xây dựng và huấn luyện các mô hình AI, nhu cầu về các trung tâm dữ liệu và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bùng nổ. Oracle, với vị thế là một trong những gã khổng lồ về phần mềm doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu trong hơn 40 năm, đang hưởng lợi trực tiếp và mạnh mẽ từ xu hướng này.

Ngày hôm qua, giá cổ phiếu của Oracle đã ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 1992, và với tư cách là cổ đông cá nhân lớn nhất, tài sản của Larry Ellison đã tăng vọt theo phương thẳng đứng.

Cú bùng nổ này không phải là may mắn nhất thời. Nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc mà Ellison và các cộng sự đã tạo ra từ năm 1977. Khởi đầu với một dự án xây dựng cơ sở dữ liệu cho CIA, Oracle đã niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1986 và không ngừng phát triển. Dù đã từ chức CEO vào năm 2014, Ellison vẫn nắm giữ các vị trí chiến lược là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công nghệ (CTO), tiếp tục định hướng cho công ty trong kỷ nguyên AI.

Trong khi sự nghiệp gắn liền với Oracle, cuộc sống của Ellison còn trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Ông là chủ sở hữu 98% hòn đảo Lana’i ở Hawaii, một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và có mối quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, ông cũng là một nhà từ thiện lớn, đã ký "Cam kết Cho đi" 95% tài sản và đầu tư hàng trăm triệu USD vào nghiên cứu y tế và các sáng kiến toàn cầu.

Sự kiện Larry Ellison vượt qua Elon Musk không chỉ là sự thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng tỷ phú. Nó còn là một minh chứng đanh thép cho thấy cuộc cách mạng AI đang tái định hình sâu sắc nền kinh tế toàn cầu và tạo ra những người chiến thắng mới.

Theo KV

Đời Sống Pháp Luật

