Tại sao mất ngủ có thể dẫn đến chứng “đau đầu mãn tính”

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng chấn thương thần kinh làm cho một số tế bào não bị rối loạn trong khi ngủ và điều này có thể dẫn đến đau mãn tính.

Thực tế rằng, đã số người bị đau mãn tính thường bị rối loạn giấc ngủ, bao gồm cả mất ngủ và bằng chứng cho thấy chất lượng giấc ngủ kém là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến cơn đau này ngay từ đầu chứ không phải vì đau nên mới dẫn tới rối loạn giấc ngủ. Đây được xem như một vòng tròn luẩn quẩn mà ít người biết được chính xác nguyên nhân.

Nghiên cứu tập trung vào chứng đau thần kinh, phát sinh do chấn thương hoặc bệnh ở dây thần kinh truyền thông tin cảm giác từ cơ thể đến não. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu những con chuột bị thương ở một trong các dây thần kinh hông, dây thần kinh chính kéo dài từ tủy sống đến chân sau. Guang Yang(opens in new tab), tác giả chính của nghiên cứu và là phó giáo sư khoa học gây mê giải thích, hai trong số ba nhánh của dây thần kinh cắm vào chân đã bị thương và điều này khiến da được cung cấp bởi nhánh còn lại trở nên quá nhạy cảm.

Trong một loạt các thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng họ có thể giảm bớt cơn đau này bằng cách ngăn chặn sự dẫn truyền cảm giác đau từ thần kinh ngoại biên về não. Điều này có được khi cơ thể ở trạng thái ngủ say.

Các nhà khoa học cũng quan tâm đến việc xem liệu con đường mới phát hiện này có góp phần gây ra các loại đau mãn tính khác, chẳng hạn như đau do ung thư hoặc hóa trị hay không và từ đó để có phương pháp điều trị cơn đau hiệu quả ở những người mắc bệnh lý kể trên.