Tài xế Grab nhận hỗ trợ 10 triệu đồng khi đi xe điện của hãng Việt này: Có thể đổi pin ở trạm Petrolimex

Mới đây, Selex Motors và Grab Việt Nam đã công bố ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong vòng 2 năm, triển khai nhiều chương trình và phương án thúc đẩy giao thông xanh trên cả nước.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất là khoản hỗ trợ dành cho tài xế Grab khi chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện do Selex sản xuất.

Grab và Selex vừa ký hợp tác kéo dài trong 2 năm.

Cụ thể hơn, Selex cho biết áp dụng ưu đãi giảm thẳng 3 triệu đồng trên giá niêm yết của xe dành cho tài xế Grab; đồng thời, Selex cũng tặng thêm gói bảo dưỡng động cơ trị giá 500.000 đồng và giảm 30% chi phí thuê pin trong năm đầu tiên - giá trị lên tới 6 triệu đồng nếu tài xế lựa chọn gói thuê pin đi 4.500km/tháng.

Cùng với đó, Grab cũng thưởng 1 triệu đồng áp dụng cho 1.000 tài xế đầu tiên chuyển đổi sang sử dụng xe của Selex.

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi dành riêng cho tài xế của Grab trong chương trình này lên tới 10,5 triệu đồng.

Selex Camel.

Điều cần lưu ý là chương trình hỗ trợ nêu trên là hoạt động đồng tiên trong một loạt những nỗ lực của cả Grab và Selex nhằm thúc đẩy tài xế chuyển đổi xe máy điện, trong đó có các hoạt động truyền thông nhằm giúp tài xế tiếp cận đầy đủ thông tin về xe, trạm sạc và các gói thuê pin. Tương tự, hai bên cũng sẽ nghiên cứu nhằm giảm chi phí sạc, đổi pin.

Về phía Selex, nhà sản xuất xe điện này sẽ đưa ra các chính sách ưu đãi dành riêng cho tài xế đối tác của Grab, không chỉ hỗ trợ mua mà còn các dịch vụ hậu mãi - chăm sóc, bảo dưỡng, thuê/đổi pin.

Về phía Grab, đơn vị này sẽ tạo điều kiện cho tài xế chuyển đổi sang xe của Selex, đồng thời cung cấp phản hồi cho Selex để làm cơ sở cho việc cải tiến toàn hệ sinh thái xe.

Trạm đổi pin của Selex tại trạm xăng của Petrolimex.

Hiện nay, Selex được nhìn nhận là một trong những đơn vị tiên phong và đi đầu về dòng xe máy điện đổi pin. Hãng đang cung cấp ra thị trường 2 mẫu xe máy điện cùng hướng đến nhóm khách chạy dịch vụ, lần lượt là Camel và Camel 2.

Selex đã và đang triển khai hơn 100 trạm đổi tại các thành phố lớn của Việt Nam. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, hàng loạt trạm đổi pin của Selex cũng đã được lắp đặt và đi vào hoạt động tại nhiều cây xăng Petrolimex.

Không chỉ xe máy điện của Selex, một loạt xe của DK Bike và EVGo đều có thể đổi tại trạm.

Selex tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe, pin, trạm đổi, phần mềm...

Theo thông tin đã công bố, Selex tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe máy điện, pin xe máy điện, trạm đổi pin, phần mềm... Với pin, hãng sử dụng cell loại Li-ion 21700 do LG và Samsung cung cấp. Mỗi pack có dung lượng 1,16 kWh, nặng khoảng 7 kg, đạt tiêu chuẩn kháng bụi, nước IP67.

Trạm đổi pin của Selex có 19 khoang, chứa tối đa 18 viên pin (khoang trống phục vụ việc đổi pin). Trạm cũng có camera giám sát, màn hình cảm ứng và khả năng kết nối internet; người dùng chỉ cần tương tác với hệ thống tại trạm là có thể đổi được pin.

Toàn bộ quá trình đổi pin diễn ra trong khoảng 2 phút, loại bỏ được thời gian chờ sạc - vốn là điểm bất tiện của xe máy điện so với các dòng xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.