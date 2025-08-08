Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'

08-08-2025 - 14:27 PM | Xã hội

Bị CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đi xe máy ở Hà Nội không ký xác nhận vào phiếu đo, không làm việc với tổ công tác. Người này bỏ đi và nói về nhà lấy phương tiện khác tiếp tục di chuyển...

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 1.

Nam tài xế không ký phiếu đo, không làm việc với CSGT sau khi kiểm tra nồng độ cồn.

Tối 7/8, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến phố Bạch Mai (Hà Nội).

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với nhiều tài xế ô tô, xe máy.

Gần 21h cùng ngày, cán bộ CSGT dừng kiểm tra một xe máy BKS Hà Nội do người đàn ông điều khiển chở theo phụ nữ ngồi phía sau. Qua đo nồng độ cồn, tài xế xe máy vi phạm ở mức dưới 0,25mg/L khí thở.

Đáng chú ý, sau khi đo nồng độ cồn xong, tài xế không ký vào phiếu đo nồng độ cồn, không ký biên bản và cùng vợ đi về. Người này nói rằng, đang trên đường đưa vợ đi trực, thêm rằng, nhà không thiếu xe và về lấy xe khác đi.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 3.

Một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện.

Ngoài tài xế trên, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên 0,5mg/L khí thở (mức cao nhất là 0,4mg/L khí thở).

Cụ thể, ông T. (ở Hà Nội) vi phạm ở mức 0,343mg/L khí thở. Ông T. trình bày, bản thân sử dụng đồ uống có cồn từ buổi sáng. Đến tối, ông T. trên đường đi mua đồ ăn thì bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 4.

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,232 mg/L khí thở.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, các tổ công tác làm nhiệm vụ 2 ca/ngày, và tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu... để xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.

"Một số tài xế vi phạm thường chủ quan, nghĩ rằng nhà gần nên có thể tự điều khiển phương tiện về được", Trung tá Thanh chia sẻ.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 5.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 6.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Theo Trung tá Thanh có một số trường hợp vi phạm không khai tên tuổi, bỏ đi... tổ công tác kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định để răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông.

"Khi làm việc với những người đã uống rượu, bia, đòi hỏi người CSGT phải xử lý bình tĩnh, kiên nhẫn, và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, khuyên răn người vi phạm hợp tác với CSGT đang làm nhiệm vụ" - Trung tá Thanh chia sẻ thêm.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 7.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe, nói 'về nhà lấy phương tiện khác chở vợ đi trực'- Ảnh 8.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn nữ tài xế, xe taxi...

Qua thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 31/7 đến 6/8, lực lượng CSGT CATP Hà Nội đã xử lý 689 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

