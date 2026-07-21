Tạm biệt công nghệ hào nhoáng, Trung Quốc chuyển hướng sang công nghệ bình dân hơn: Tất cả đều có lý do

Tại Triển lãm Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC 2026) diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), không khí của ngành robot thể hóa (Embodied AI) đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Giới công nghệ không còn hỏi robot có thể nhảy hay pha cà phê được không, mà quan tâm đến việc chúng có thể làm việc liên tục trong bao lâu mà không gặp lỗi.

Cột mốc thương mại hóa

Theo báo cáo toàn cảnh ngành robot năm 2026, thị trường robot Trung Quốc dự báo sẽ tăng trưởng từ 200,3 tỷ NDT (năm 2025) lên 491,4 tỷ NDT vào năm 2030, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,7%. Trong cơ cấu chi phí sản xuất (BOM) của một robot dạng người, hệ thống chấp hành chiếm tới 40% - 50%, riêng bàn tay linh hoạt chiếm từ 14% - 18%.

Ảnh: Sina

Bàn tay linh hoạt chính là điểm tiếp xúc cuối cùng giữa năng lực nhận thức của AI và thế giới vật lý. Khác với các kẹp gắp công nghiệp truyền thống vốn chỉ xử lý được các vật thể cứng có hình dạng cố định, môi trường kho vận đòi hỏi khả năng ứng biến trước hàng ngàn mặt hàng từ hộp cứng, bao bì nilon mềm cho đến các trang phục có biến dạng cơ học.

Vào ngày 23/5/2026, hệ thống bàn tay linh hoạt của Wanneng Robot đã chính thức vận hành tại trung tâm phân loại hàng hóa thực tế. Việc đi từ thử nghiệm nghiệm thu (POC) sang vận hành trực tiếp trong mùa mua sắm cao điểm đòi hỏi thiết bị phải đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về độ ổn định liên tục, khả năng phản hồi sự cố và tính khép kín của quy trình.

Hai triết lý thiết kế cho hai sứ mệnh khác nhau

Để đáp ứng các kịch bản ứng dụng khác nhau, các nhà sản xuất đang định hình lại cấu trúc sản phẩm thay vì chạy đua theo số lượng trục chuyển động (bậc tự do - DOF) một cách thuần túy.

Dòng máy thực chiến công nghiệp (Std16A): Được thiết kế riêng cho môi trường kho vận và thao tác chính xác cao. Với kích thước 245×139×79 mm và trọng lượng dưới 1.100 g, thiết bị sở hữu 16 bậc tự do chủ động, sử dụng cơ cấu truyền động trực tiếp bằng xi-lanh điện.

Ngón tay đạt độ chính xác lặp lại ±0,2 mm và lực kẹp tối đa của 4 ngón không dưới 60 N. Phiên bản cao cấp còn tích hợp 5 cảm biến xúc giác 3D ở đầu ngón tay, kết hợp cùng hệ điều hành thời gian thực RTOS và giao thức EtherCAT để đảm bảo độ trễ thấp tối đa khi tích hợp vào dây chuyền.

Dòng máy tương tác nhẹ (Eco12): Hướng đến các kịch bản điều khiển từ xa, giáo dục nghiên cứu và hỗ trợ con người. Dòng sản phẩm này cắt giảm trọng lượng xuống còn 500 g, sở hữu 12 bậc tự do, sử dụng động cơ siêu nhỏ kết hợp cơ cấu thanh liên kết với lực kẹp 45 N. Điểm mạnh của dòng máy này là tối ưu chi phí, kích thước mô phỏng chuẩn bàn tay người và khả năng tái lập chuyển động linh hoạt.

Sự phân hóa này cho thấy ngành công nghiệp không còn tìm kiếm một "bàn tay vạn năng", mà đang tối ưu hóa cấu trúc cơ khí dựa trên bài toán kinh tế và nhiệm vụ thực tế của từng ngành nghề.

Trái tim của sự linh hoạt

Ảnh: Sina

Thách thức lớn nhất khi chế tạo bàn tay robot nằm ở việc nén toàn bộ hệ thống động cơ, hộp số, cảm biến và mạch điều khiển vào một không gian siêu nhỏ tương đương bàn tay người mà vẫn phải đảm bảo độ bền cơ học.

Để giải quyết bài toán này, các đơn vị sản xuất phải tự chủ từ khâu phát triển linh kiện chấp hành cốt lõi. Dòng xi-lanh điện mini đồng trục thế hệ mới là một ví dụ điển hình cho bước tiến về mật độ năng lượng: Trọng lượng chỉ khoảng 31 g nhưng cung cấp lực đẩy/kéo hãm lên tới 250 N, đạt độ chính xác vị trí lặp lại ±0,02 mm và tốc độ tải định mức không dưới 20 mm/s. Phiên bản tích hợp cảm biến lực cho phép kiểm soát lực ép trong phạm vi ±200 N với độ chính xác 1 N.

Sự phối hợp đồng bộ giữa linh kiện nền tảng (xi-lanh điện), kết cấu cơ khí, hệ thống nhúng và thuật toán điều khiển cấp cao mới là yếu tố quyết định giúp robot không bị "trượt kẹp" hay làm móp méo hàng hóa khi vận hành ở tốc độ cao.

Lời giải cho bài toán quy mô

Ngành công nghiệp robot đang trải qua giai đoạn sàng lọc khắt khe. Việc đánh giá một bàn tay robot không còn nằm ở việc "nó có thể thực hiện được một động tác khó hay không", mà nằm ở việc "nó có thể hoàn thành hàng nghìn chuỗi nhiệm vụ liên tục mà không gặp lỗi hay không".

Khả năng thương mại hóa thành công của robot thể hóa sẽ không phụ thuộc vào những video trình diễn bắt mắt trên mạng xã hội. Giá trị dài hạn của doanh nghiệp nằm ở năng lực tự chủ công nghệ lõi, khả năng sản xuất hàng loạt với chi phí chuẩn hóa và sự ổn định khi thả robot vào những môi trường làm việc khắc nghiệt của thế giới thực.