Tạm cấm phương tiện trên một số tuyến đường Hà Nội từ 6h sáng mai

Công an TP Hà Nội tối 5/9 đã ra thông báo tiếp tục phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Theo thông báo từ Ban Tổ chức Triển lãm tiếp tục kéo dài từ ngày 06/9 đến ngày 15/9/2025. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ 06h00' đến 24h00' các ngày 06/9 đến hết ngày 15/9/2025.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Lượng phương tiện di chuyển đến triển lãm những ngày qua tăng đột biến - Ảnh: Tiền Phong

Phương án tổ chức hướng đi cho các phương tiện tạm cấm, hạn chế

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh,... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, QL18, Võ Văn Kiệt,... và ngược lại.

- Các phương tiện từ QL3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

- Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - QL18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.