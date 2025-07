Tạm giam 'hot girl' Nguyễn Thị My sinh năm 2005

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lê Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Thị My, Triệu Thuyên Mai, Triệu Ánh Ngọc, Ling Xing (người Trung Quốc) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào hồi 11 giờ ngày 25/6/2025, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Ninh Dương (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra căn nhà 5 tầng tại mặt đường Đại lộ Hòa Bình thuộc khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (nay là khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác, phát hiện tại phòng 301 và phòng 401 có 04 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm:

Triệu Thuyên Mai, sinh năm 2004, trú tại ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (nay là ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ);

LING XING (Lăng Tinh), quốc tịch: Trung Quốc, sinh 1996;

Lê Nguyễn Thanh Ngân, sinh năm 2003, trú tại 72/2L Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM (nay là 72/2l, ấp 9, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM);

Nguyễn Thị My, sinh năm 2005, trú tại tổ 32, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (nay là tổ 23, khu 6, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ chất ma túy và các dụng cụ để sử dụng vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trái qua phải: Triệu Ánh Ngọc, Linh Xing, Lê Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Thị My và Triệu Thuyên Mai.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngày 24/6/2025, cả nhóm và Triệu Ánh Ngọc (sinh năm 2003, trú tại ấp Quy lân 6, xã thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với nhau tại phòng 401 của căn nhà trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với Triệu Ánh Ngọc để làm rõ về hành vi có liên quan. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận đã rủ nhau góp tiền mua ma tuý Ketamine và "nước vui" về cùng sử dụng tại phòng 401 của căn nhà trên vào ngày 24/6/2025, phù hợp với lời khai của nhau và các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.