Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999

01-10-2025 - 09:12 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1999) là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ); nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1999), trú xã Nam Phước; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng.

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999- Ảnh 1.

10 đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2021 bà H.T.H (trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) - là cộng tác viên của công ty bảo hiểm chi nhánh Nam Phước (Duy Xuyên) mời Nguyễn Thị Hạnh làm thư ký riêng.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ liên hệ với khách hàng để điều chỉnh những thông tin có sai sót khi thực hiện hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau một thời gian làm việc, Hạnh phát hiện thủ tục thẩm định và tự xét duyệt tự động chi trả yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của công ty có nhiều sơ hở.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000 đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6.000.000 đồng thì hồ sơ mới qua Thẩm định viên thẩm định.

Từ đó, Hạnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng có mua bảo hiểm, bằng cách lập hồ sơ giả mạo, thông qua chính các khách hàng hoặc những người thân của các khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị hãng bảo hiểm GQQLBH với mức chi trả mỗi lần dưới 6.000.000đ để hệ thống duyệt tự động.

Hạnh đã lôi kéo nhiều người, gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (cùng trú Đà Nẵng) làm giả 213 hồ sơ y tế để yêu cầu Công ty bảo hiểm GQQLBH với tổng số tiền 546,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại về hành vi trên. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai

Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Bắt khẩn cấp, khám xét với giám đốc Phạm Thị Minh Lý

Bắt khẩn cấp, khám xét với giám đốc Phạm Thị Minh Lý

09:10 , 01/10/2025
Đến sáng nay, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập sâu?

Đến sáng nay, Hà Nội còn bao nhiêu điểm ngập sâu?

08:50 , 01/10/2025
Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

08:23 , 01/10/2025
Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

08:15 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên