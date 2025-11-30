Tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy sinh năm 1997

Công an TP HCM ngày 30/11 cho biết, Công an phường Tân Hưng tạm giữ một người phụ nữ vì hành vi dùng thẻ tín dụng nhặt được mua điện thoại giá trị lớn.

Trước đó, ngày 25/11, cơ quan chức năng nhận tin báo của chị Cao Thị H. về việc mất thẻ tín dụng. Kiểm tra giao dịch ngân hàng, nạn nhân phát hiện thẻ bị kẻ gian sử dụng thanh toán hơn 27 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập.

Trích xuất camera an ninh tại cửa hàng, cảnh sát ghi nhận người thực hiện giao dịch là một phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng che kín mặt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, công an xác định nghi phạm là Bùi Thị Thanh Thúy (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) và tiến hành bắt giữ.

Bùi Thị Thanh Thuý - Ảnh: NLĐ

Tại cơ quan điều tra, Thúy thừa nhận nhặt được thẻ tín dụng nên nảy sinh lòng tham. Để tránh bị nhân viên cửa hàng và camera nhận diện, cô ta chủ động ngụy trang kỹ lưỡng trước khi đi mua sắm. Chiếc điện thoại sau khi mua được Thúy mang đi bán lại với giá 24 triệu đồng.

Hiện Công an phường Tân Hưng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Thúy về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhặt được thẻ tín dụng phải làm thế nào?

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Hà Nội), cho biết khi nhặt được thẻ tín dụng của người khác, tuyệt đối không tự ý sử dụng thẻ.

Theo luật sư Bình, điều cần làm khi vô tình nhặt được thẻ tín dụng của người khác là hãy liên hệ ngay với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng đó để được hỗ trợ. Ngân hàng có thể cung cấp hướng dẫn cụ thể và giúp giải quyết vấn đề một cách an toàn và hiệu quả. Việc báo ngay cho ngân hàng có thể can thiệp và ngăn chặn các hoạt động gian lận tiềm ẩn.

"Khi vô tình nhặt được thẻ tín dụng của người khác, quan trọng nhất là không tự ý sử dụng thẻ này cho bất kỳ mục đích nào. Dù có cảm thấy hứng thú hoặc cần thiết, hãy kiềm chế và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào bằng số tiền này mà không có sự xác nhận từ ngân hàng hoặc chủ thẻ. Việc sử dụng thẻ tín dụng này có thể làm phức tạp tình hình và gây ra các hậu quả khó lường", báo TNO dẫn lời luật sư Bình nói.