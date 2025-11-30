Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Hoàng Thị Thuần sinh năm 1981

30-11-2025 - 07:09 AM | Xã hội

Hoàng Thị Thuần khai nhận đã sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam để lấy 7 triệu đồng tiền công.

Ngày 29/11, báo Biên phòng dẫn thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hải Quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ một đối tượng vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Bắt Hoàng Thị Thuần sinh năm 1981- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng vận chuyển vàng trái phép (Ảnh: Báo Biên phòng).

Cụ thể, theo thuật lại trên báo Hà Tĩnh, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú tại Thôn Phù Ủng, xã Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi vận chuyển gần 600 gam vàng không có giấy tờ hợp pháp.

Bắt Hoàng Thị Thuần sinh năm 1981- Ảnh 2.

 

Bắt Hoàng Thị Thuần sinh năm 1981- Ảnh 3.

Đối tượng Hoàng Thị Thuần và gần 600 gam vàng không có giấy tờ hợp pháp được vận chuyển qua biên giới (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Làm việc với lực lượng chức năng, Hoàng Thị Thuần khai nhận đã sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển vàng về Việt Nam để lấy 7 triệu đồng tiền công.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật, thông tin này được đăng tải trên tờ Kinh tế đô thị.

Theo Duy Anh

