Truy nã Trịnh Thanh Hải sinh năm 1998

Công an TP Hà Nội ngày 28/11 cho hay, cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trịnh Thanh Hải (SN: 1998; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) về tội Đánh bạc.

Quyết định truy nã Trịnh Thanh Hải - Ảnh: CA TP Hà Nội

Trước đó, Trịnh Thanh Hải bị Toà án nhân dân quận Ba Đình (cũ) tuyên phạt 36 tháng tù về tội đánh bạc. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/11/2025, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Thanh Hải.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.