Truy nã Đào Vương Tiến

28-11-2025 - 15:23 PM | Xã hội

Ngày 28/11. Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Đào Vương Tiến (SN 1974; thường trú tại phường Khương Đình, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Đào Vương Tiến làm nghề dịch vụ vận tải nhưng đã nói dối với mọi người là mình có quen biết nhiều người trong cơ quan tố tụng có thể chạy án được. 

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng để lo chạy án ma tuý.

Truy nã Đào Vương Tiến- Ảnh 1.

Đối tượng Đào Vương Tiến (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Vương Tiến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tiến.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

