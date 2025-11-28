Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999

28-11-2025 - 12:45 PM | Xã hội

Công an đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Hồ Thị Quỳnh Như.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như, sinh năm 1999, bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999- Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ Luật hình sự.

Ngày 15/3/2021, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Thị Quỳnh Như 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án Hồ Thị Quỳnh Như.

Ngày 04/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi ra quyết định thi hành án đối với Hồ Thị Quỳnh Như, người đang được tại ngoại; sau đó, đến ngày 11/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi quyết định cho Như được hoãn chấp hành án phạt tù với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Hết thời hạn hoãn, Hồ Thị Quỳnh Như đã không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Thị Quỳnh Như và triển khai các biện pháp truy bắt.

Ngày 25/11/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẫn trốn tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để đưa đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Bắt nhân viên Trần Hồng Huy sinh năm 1990

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

11:50 , 28/11/2025
Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

11:20 , 28/11/2025
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

11:00 , 28/11/2025
Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

10:41 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên