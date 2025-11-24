Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng

24-11-2025 - 19:15 PM | Xã hội

Vương Chiến Thắng bị truy nã về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (SN: 1976; thường trú tại: 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Công an Hà Nội ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Theo điều tra, lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng Thắng đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên để ký hợp đồng vay tiền. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/8/, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Chiến Thắng về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/10, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vương Chiến Thắng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0942538282), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

