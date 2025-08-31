Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã

31-08-2025 - 10:52 AM | Xã hội

Trong quá trình can thiệp, khống chế đối tượng hung hãn, Đại úy Nguyễn Văn Đức- Phó công an xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn bị thương, gãy xương tay trái phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành tạm giữ đối tượng Dương Công Tuấn, sinh năm 1996, trú tại thôn Nà Tân, xã Vũ Lễ (huyện Bắc Sơn cũ), tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý về hành vi dùng đòn gánh đánh làm trọng thương Phó Trưởng Công an xã Vũ Lễ.

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã- Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Văn Đức cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: C.A

Trước đó, tại nhà riêng, Dương Công Tuấn có biểu hiện tâm thần, cầm dao và gậy đá đe dọa, tấn công người thân trong gia đình, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Nhận được tin báo, Công an xã Vũ Lễ nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Công an xã Vũ Lễ bị đối tượng dùng đòn gánh bằng gỗ đánh mạnh vào tay, dẫn đến gãy xương tay trái. Ngay sau đó, Đại úy Đức được sơ cứu, bó bột cố định và hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý. Được biết, năm 2022, đối tượng này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã- Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thăm, động viên, biểu dương tinh thần của Đại úy Đức (giữa). Ảnh: C.A

Đoàn công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn do Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Văn Đức. đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm Phó Trưởng công an xã Vũ Lễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền Phong

