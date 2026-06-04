Tạm giữ Dương Thị Ánh Hồng SN 1991 trong chuyên án có số tiền giao dịch đặc biệt lớn

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công chuyên án bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng internet.

Trước đó, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền thông qua mạng internet với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh hoạt động của các đối tượng, vào ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng internet tại ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang 7 đối tượng đang tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà trực tuyến được phát trên mạng internet.

Kết quả điều tra ban đầu xác định địa điểm đánh bạc trên do Lê Văn Ngộ, sinh năm 1986, thường trú ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh cùng các đối tượng liên quan đứng ra tổ chức.

Các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử kết nối internet để theo dõi trực tiếp các trận đá gà, sau đó nhận cược và tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cược thắng thua bằng tiền.

Qua khám xét và kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc gồm: 1 laptop; 1 ổ điện; 1 tivi hiệu Darling màu đen; 1 modem wifi hiệu FPT; 1 dây cáp kết nối máy tính với màn hình; 2 tờ giấy carton có ghi các chữ số màu đỏ; 1 tờ giấy A4 ghi các chữ số màu xanh, đỏ; 1 quyển tập học sinh có ghi các nội dung liên quan đến việc cá cược; 1 cây viết và 10 ghế nhựa.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn tạm giữ số tiền quả tang trên chiếu bạc là hơn 60 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ ngày 1/5 đến 31/5, tổng số tiền đặt cược của các đối tượng là 80 tỷ đồng. Đây là số tiền giao dịch đặc biệt lớn, thể hiện tính chất chuyên nghiệp, quy mô và mức độ nguy hiểm của hoạt động cờ bạc mà các đối tượng đã tổ chức.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, liên quan đến vụ án trên, ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Văn Ngộ (SN 1986, ngụ xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh), Bùi Ngọc Huyên (SN 1983, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh), Dương Thị Ánh Hồng (SN 1991, quê Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự còn tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.