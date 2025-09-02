Tạm giữ hình sự chủ quán Phạm Thị Minh Thúy và một nhân viên

Rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra phòng VIP 2 của quán bar, phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng, Nguyễn Xuân Bình.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm nhiều gói, viên nén, dung dịch nghi là ma túy, cùng dụng cụ sử dụng và thiết bị âm nhạc.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an cũng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn An (SN 2002) và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992) về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng.

Nữ chủ quán bar Phạm Thị Minh Thúy bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Phạm Thị Minh Thúy - chủ quán và Phạm Văn An - nhân viên quán, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán. Tại thời điểm kiểm tra, An và Thúy đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng, Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn An và Phạm Thị Minh Thúy về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện các đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.