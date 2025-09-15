Tạm giữ hình sự Đặng Quang Hiền sinh năm 2002

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Quang Hiền (SN 2002, trú xã Lộc An, TP Huế) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến tháng 9/2025, Hiền lập nhiều tài khoản Facebook như “Nguyễn Mạnh”, “Trần Quang Khánh”, “CM Quang”, “Chim Quang Hiền”, “Hiền Chim Cảnh”, “Minh Quang” để tham gia các hội nhóm mua bán chim cảnh. Đối tượng đăng tải hình ảnh các loại chim yểng, sáo, cưỡng, nhồng… Khi có người hỏi mua, Hiền nhắn tin trao đổi, thỏa thuận giá rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào 2 tài khoản ngân hàng đứng tên mình.

Ngay sau khi nhận được tiền, Hiền chặn liên lạc, xóa tin nhắn và chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn này, đối tượng khai đã lừa nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Riêng 2 tài khoản Facebook “Lưu Quá” và “Dương Quá” bị chiếm đoạt tổng cộng 2,7 triệu đồng trong 3 lần giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đặng Quang Hiền - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại trong vụ việc trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ 298 Cách mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), hoặc qua ĐTV Trần Quý Ngọc, số điện thoại 0905154555 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.