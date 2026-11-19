Ngày 18/11, Công an xã Phú Hữu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng An (sinh năm 2001, cư trú tại ấp Vĩnh Phước, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã Phú Hữu tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Đối tượng Nguyễn Hoàng An tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang Đối tượng Nguyễn Hoàng An tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần của nam thanh niên có cất giấu 01 túi nylon màu trắng, bên trong chứa chất nghi là ma túy. Tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về trụ sở Công an xã để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, người này được xác định là Nguyễn Hoàng An. Kết quả xét nghiệm cho thấy An dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.