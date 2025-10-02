Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương sinh năm 1998 vì giết chồng

02-10-2025 - 14:41 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng.

Lúc 00h30 ngày 2/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, cùng địa chỉ).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 01/10, sau khi đi nhậu về nhà, anh Trường có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ. Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng. Đối tượng đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương sinh năm 1998 vì giết chồng- Ảnh 1.

Chân dung Thương. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay trong đêm, Phòng CSHS phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: bạo lực trong gia đình nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời có thể dẫn đến những bi kịch thương tâm. Mỗi gia đình cần đề cao sự cảm thông, chia sẻ; khi mâu thuẫn nảy sinh phải tìm cách giải quyết trong hòa bình, tránh nóng giận dẫn đến mất kiểm soát. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phát hiện và can thiệp kịp thời để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn hạnh phúc, bình yên cho mỗi mái ấm.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

