Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh năm 2005

17-11-2025 - 21:39 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005) bị bắt cùng 6 người phụ nữ khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên Báo Gia Lai rằng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc trái phép. Điều đáng chú ý là phần lớn các đối tượng bị bắt giữ đều là phụ nữ, cùng trú tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Nhóm người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005) và Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh năm 2005- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng 6 người phụ nữ. Ảnh: Báo Gia Lai

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan công an cho hay, thời gian gần đây, trinh sát phát hiện trên địa bàn xã Biển Hồ xuất hiện một nhóm đối tượng – chủ yếu là nữ – thường xuyên tổ chức đánh bạc. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Biển Hồ tiến hành theo dõi, nắm quy luật hoạt động của nhóm này.

Đến tối 14-11, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà của bà Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xì lát ăn thua bằng tiền. Hai đối tượng còn lại bị phát hiện trong vụ việc gồm: Phan Thị Diệu (SN 1983, xã Ia Hrung) và Lê Thị Bích Thủy (SN 1987, xã Biển Hồ).

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 35 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả 9 đối tượng đều tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, đối với Phan Thị DiệuLê Thị Bích Thủy, vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự, nhưng vẫn bị xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật Nổi bật

Bắt Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Khương

Bắt Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Khương Nổi bật

Phụ huynh băn khoăn trước quy định ô tô bắt buộc ghế an toàn cho trẻ từ 1/1/2026: Gia đình 2-3 con thì phải chuẩn bị bao nhiêu ghế?

Phụ huynh băn khoăn trước quy định ô tô bắt buộc ghế an toàn cho trẻ từ 1/1/2026: Gia đình 2-3 con thì phải chuẩn bị bao nhiêu ghế?

21:33 , 17/11/2025
Bắt cán bộ phường Nguyễn Thu Hà và 2 người khác

Bắt cán bộ phường Nguyễn Thu Hà và 2 người khác

20:59 , 17/11/2025
Bộ Công an kêu gọi 5 bị can liên quan vụ án khủng bố ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi 5 bị can liên quan vụ án khủng bố ra đầu thú

20:25 , 17/11/2025
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?

18:23 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên