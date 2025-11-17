Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh năm 2005

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên Báo Gia Lai rằng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc trái phép. Điều đáng chú ý là phần lớn các đối tượng bị bắt giữ đều là phụ nữ, cùng trú tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Nhóm người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005) và Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng 6 người phụ nữ. Ảnh: Báo Gia Lai

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan công an cho hay, thời gian gần đây, trinh sát phát hiện trên địa bàn xã Biển Hồ xuất hiện một nhóm đối tượng – chủ yếu là nữ – thường xuyên tổ chức đánh bạc. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Biển Hồ tiến hành theo dõi, nắm quy luật hoạt động của nhóm này.

Đến tối 14-11, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà của bà Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xì lát ăn thua bằng tiền. Hai đối tượng còn lại bị phát hiện trong vụ việc gồm: Phan Thị Diệu (SN 1983, xã Ia Hrung) và Lê Thị Bích Thủy (SN 1987, xã Biển Hồ).

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 35 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả 9 đối tượng đều tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, đối với Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy, vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự, nhưng vẫn bị xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.