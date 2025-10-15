Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng

15-10-2025 - 14:45 PM | Xã hội

Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1985.

Ngày 14/10, Công an xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1985, trú xã Hiệp Đức, TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng- Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Phượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 10/10, trong lúc tuần tra tại khu vực thuộc Khối 2, xã Núi Thành, Công an xã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an xã phát hiện Phượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật gồm 01 đoạn ống nhựa màu trắng bên trong chứa ma túy cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

