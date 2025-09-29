Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Trần Đức Thắng sinh năm 2001

29-09-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Thắng bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạm giữ hình sự Trần Đức Thắng sinh năm 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đức Thắng và tang vật vụ án. Ảnh: CA Thanh Hóa

Trước đó, do thiếu tiền tiêu sài cá nhân, Trần Đức Thắng đã nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua xe máy rồi xin đi thử sau đó chiếm đoạt và đem đi bán.

Khoảng 13 giờ ngày 23/9/2025, Thắng đến một cửa hàng xe máy ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hoá hỏi mua xe máy. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc xe Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đã đề nghị cho lái thử. Khi được chủ cửa hàng đồng ý, Thắng đã lái xe về nhà của mình ở xã Biện Thượng cất giấu và tìm người để bán.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là chủ các cửa hàng mua bán xe máy cần cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của tội phạm, không nên giao tài sản của mình cho người khác khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán, tránh sơ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi

Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi Nổi bật

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế Nổi bật

Cập nhật tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ đất liền, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Cập nhật tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ đất liền, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

06:35 , 29/09/2025
VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

20:57 , 28/09/2025
Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

20:55 , 28/09/2025
Bắt nữ kế toán Lê Ngọc Phương

Bắt nữ kế toán Lê Ngọc Phương

20:26 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên