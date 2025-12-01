Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự nhân viên karaoke Mai Thị Phương

01-12-2025 - 09:40 AM | Xã hội

Mai Thị Phương làm việc tại quán Karaoke Monaza.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza.

Tạm giữ hình sự nhân viên karaoke Mai Thị Phương- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Hà Nội

Khoảng 01h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 04 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 01 nữ nhân viên và 04 khách dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tạm giữ hình sự nhân viên karaoke Mai Thị Phương- Ảnh 2.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và đánh bạc. Trong đó có Hồ Anh Tuấn, chủ quán; Mai Thị Phương, điều hành quán; Nguyễn Thị Thành, điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

