Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự nữ giám đốc sinh năm 2002

Theo Trang Anh | 28-05-2026 - 12:25 PM | Doanh nghiệp

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do T.T.T.N. làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo.

Ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với T.T.T.N. (sinh năm 2002, ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn.

Qua đó, phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do T.T.T.N. làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT tạm giữ T.T.T.N. - Ảnh: Công an An Giang

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra công ty trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính trên 01 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an An Giang

Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn. Vụ việc là lời cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

7 nữ Giám đốc, 11 nam Doanh nhân có tên sau bị Tạm hoãn xuất cảnh

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuỗi nhà thuốc Pharmacity có lãi từ Q4/2025, chuẩn bị huy động thêm vốn từ LeapFrog Investments

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity có lãi từ Q4/2025, chuẩn bị huy động thêm vốn từ LeapFrog Investments Nổi bật

Samsung xây nhà máy kiểm thử chip đầu tiên tại Việt Nam, vốn 1,5 tỷ USD

Samsung xây nhà máy kiểm thử chip đầu tiên tại Việt Nam, vốn 1,5 tỷ USD Nổi bật

Vingroup bắt đầu tái cấu trúc VinFast: Lập pháp nhân mới vốn gần 5.200 tỷ đồng tại Hải Phòng

Vingroup bắt đầu tái cấu trúc VinFast: Lập pháp nhân mới vốn gần 5.200 tỷ đồng tại Hải Phòng

10:31 , 28/05/2026
Cựu Phó TGĐ Coteccons ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ricons

Cựu Phó TGĐ Coteccons ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ricons

10:16 , 28/05/2026
NS BlueScope Việt Nam chính thức khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026

NS BlueScope Việt Nam chính thức khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026

08:00 , 28/05/2026
Công ty của Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors bắt tay ông lớn Trung Quốc

Công ty của Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors bắt tay ông lớn Trung Quốc

07:56 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên