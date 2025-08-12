Công an TP Hà Nội ngày 12/8 cho biết, Công an xã Vĩnh Thanh vừa bắt giữ 02 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Đây là kết quả của việc thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó vào hồi 10h20’ ngày 27/7/2025, tổ công tác Công an xã Vĩnh Thanh tiến tuần tra trên địa bàn thôn Cổ Điển đã phát hiện phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện tay trái của đối tượng có cầm 01 ống hút hình trụ màu vàng, bên trong có chứa tinh dầu nghi là ma túy.

Hai đối tượng Nga và Sơn - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngay sau đó, tổ công tác đã đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Sơn (SN 1999; HKTT: xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tinh dầu bên trong ống trụ màu vàng là ma túy mang đi bán cho khách. Số ma tuý trên, Sơn mua của Đỗ Thị Quỳnh Nga (SN 2002; HKTT: xã Trung Giã, TP Hà Nội). Công an xã Vĩnh Thanh đã đưa Nga về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ: 44 ống trụ hình tròn màu vàng bên trong có ma túy loại 5F-MDMB-PINACA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.