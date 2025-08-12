Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga

12-08-2025 - 09:38 AM | Xã hội

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an TP Hà Nội ngày 12/8 cho biết, Công an xã Vĩnh Thanh vừa bắt giữ 02 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Đây là kết quả của việc thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó vào hồi 10h20’ ngày 27/7/2025, tổ công tác Công an xã Vĩnh Thanh tiến tuần tra trên địa bàn thôn Cổ Điển đã phát hiện phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện tay trái của đối tượng có cầm 01 ống hút hình trụ màu vàng, bên trong có chứa tinh dầu nghi là ma túy.

Tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga- Ảnh 1.

Hai đối tượng Nga và Sơn - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngay sau đó, tổ công tác đã đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Sơn (SN 1999; HKTT: xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tinh dầu bên trong ống trụ màu vàng là ma túy mang đi bán cho khách. Số ma tuý trên, Sơn mua của Đỗ Thị Quỳnh Nga (SN 2002; HKTT: xã Trung Giã, TP Hà Nội). Công an xã Vĩnh Thanh đã đưa Nga về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ: 44 ống trụ hình tròn màu vàng bên trong có ma túy loại 5F-MDMB-PINACA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy – BLHS 2015 (sửa đổi 2017):

Khoản 1:
Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Khoản 2 – 5:
Các khung tăng nặng với mức án từ 7 năm đến 15 năm, 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình áp dụng khi:

Phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp.

Số lượng ma túy lớn (tùy loại: heroin, cocaine, methamphetamine, cần sa...).

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc phạm tội nhiều lần.

Đối với người dưới 16 tuổi, hoặc gây chết người.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5 triệu đến 500 triệu đồng, tịch thu tài sản, cấm cư trú, quản chế.

 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối Nổi bật

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông Nổi bật

Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

09:18 , 12/08/2025
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025

08:39 , 12/08/2025
Cận cảnh ngã bảy đông đúc bậc nhất TPHCM đang chờ được xây cầu vượt

Cận cảnh ngã bảy đông đúc bậc nhất TPHCM đang chờ được xây cầu vượt

07:21 , 12/08/2025
Khai giảng năm học mới 2025 - 2026 vào ngày 5-9

Khai giảng năm học mới 2025 - 2026 vào ngày 5-9

20:59 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên